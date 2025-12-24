Language
    एसपी सिटी साउथ को 30 हजार रुपये की रिश्वत देने के आरोपित चंदर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के जम्मू में एसपी सिटी साउथ को 30 हजार रुपये की रिश्वत देने के आरोपित चंदर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। यह मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दाखिल की चार्जशीट।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक अहम मामले में चार्जशीट दाखिल की है। एसीबी ने एसपी सिटी साउथ को 30 हजार रुपये की रिश्चत देने के आरोपित चंदर शेखर वोहरा के खिलाफ स्पेशल जज, एंटी करप्शन, जम्मू की अदालत में चार्जशीट पेश की है।

    एसीबी के अनुसार आरोपी चंदर शेखर वोहरा, जो कि एम/एस एशियन एसोसिएट्स का प्रोपराइटर है, पर यह आरोप है कि उसने जम्मू के गोले मार्केट, गांधी नगर में आयोजित प्रदर्शनी (एग्जीबिशन कम सेल) की तिथि बढ़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिटी साउथ, जम्मू को रिश्वत देने का प्रयास किया था।

    यह मामला करीब दो वर्ष पुराना है। उस समय सामने आया जब तत्कालीन एसपी सिटी साउथ, जम्मू ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि चंदर शेखर वोहरा ने उनसे संपर्क कर प्रदर्शनी की अवधि बढ़ाने के लिए अनुचित लाभ देने की कोशिश की और इसके बदले 30 हजार रुपये की रिश्वत की पेशकश की।

    एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था आरोपित चंदर शेखर वोहरा को

    शिकायत मिलने के बाद एसीबी जम्मू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में दर्ज किया। इसके बाद जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपित चंदर शेखर वोहरा को एसपी सिटी साउथ, जम्मू के कार्यालय में 30 हजार रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

    एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपित द्वारा दी गई रिश्वत की रकम मौके से बरामद कर ली गई और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसे जब्त किया गया। जांच में यह आरोप साबित हुआ कि आरोपी ने अपने निजी व्यावसायिक हितों के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास किया।

    एसीबी ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोप साबित हो गए । सभी जरूरी साक्ष्य, गवाहों के बयान और बरामदगी को आधार बनाते हुए आरोपित के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद बुधवार को एंटी करप्शन, जम्मू की अदालत में दायर कर दिया गया।