जम्मू में CBI वकील की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहली ही मिली थी ज्वाइनिंग, ड्राइवर गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, जम्मू। रामबन जिले में जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक 35 वर्षीय CBI वकील शेख आदिल नबी की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बनिहाल के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी वकील की कार को पीछे से टक्कर मारती दिख रही है।
कौन थे शेख आदिल नबी?
मृतक शेख आदिल नबी ने हाल ही में UPSC परीक्षा पास की थी और उन्हें चंडीगढ़ में टॉप जांच एजेंसी में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया गया था। रामबन के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरुण गुप्ता ने कहा कि आदिल शेख पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर काम कर रहे थे और करीब दो महीने पहले CBI, चंडीगढ़ में नियुक्त हुए थे। इस भीषण सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने टक्कर में शामिल महिंद्रा स्कॉर्पियो के ड्राइवर मोहम्मद शफी को गिरफ्तार कर लिया है।
