    जम्मू-कश्मीर हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से CBI अधिकारी की मौत, हादसे का वीडियो आया सामने

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    हादसे का वीडियो आया सामने (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में नेशनल हाईवे पर एक हादसे में 35 साल के सीबीआई वकील की मौत हो गई। दुर्घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कथित तौर पर बनिहाल के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी वकील की कार को पीछे से टक्कर मारते हुए असंतुलित होकर दूसरी लेन पर चली जाती है

    इलाज के दौरान हुई मौत

    पीड़ित, शेख आदिल नबी, को हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन में प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। आदिल को टक्कर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (SDH), बनिहाल ले जाया गया, जहां उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। बाद में उनकी मौत हो गई।

    रामबन के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस अरुण गुप्ता ने कहा कि आदिल शेख, जो पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर काम कर रहे थे और करीब दो महीने पहले CBI, चंडीगढ़ में नियुक्त हुए थे, दुर्घटना में घायल हो गए थे।

    ड्राइवर गिरफ्तार

    अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने टक्कर में शामिल महिंद्रा स्कॉर्पियो के ड्राइवर मोहम्मद शफी को गिरफ्तार कर लिया है। आदिल ने हाल ही में अपनी UPSC परीक्षा पास की थी और उन्हें चंडीगढ़ में टॉप जांच एजेंसी में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया गया था।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)