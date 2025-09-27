जम्मू में बॉर्डर पार कर भारत घुस आया पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने वापस लौटाया

डिजिटल डेस्क, जम्मू। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा था, जिसे बाद में वापस भेज दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान निवासी मोहम्मद अकरम को 25 सितंबर को जम्मू शहर के बाहरी इलाके आर एस पुरा सेक्टर से हिरासत में लिया गया था, जब वह अनजाने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय घुसपैठिए के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई थी और बाद में उससे पूछताछ में पुष्टि हुई कि वह गलती से सीमा पार कर गया था।

अधिकारियों ने बताया कि तदनुसार, बीएसएफ ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से संपर्क किया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार देर रात आर एस पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक फ्लैग मीटिंग में अकरम को चिनाब रेंजर्स को सौंप दिया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)