लद्दाख में बीआरओ ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड, गिनीज वर्ल्ड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रोजेक्ट हिमांक ने लद्दाख में 19400 फुट की ऊंचाई पर मिग ला पास में सड़क बनाकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यह सड़क लिकरु से मिग ला पास होते हुए फुकचे गांव तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूर्वी लद्दाख के हनले सेक्टर से भारत-चीन सीमा के पास फुकचे गांव तक पहुंचने का तीसरा अहम मार्ग है।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रोजेक्ट हिमांक ने एक बार फिर नया इतिहास रचते हुए दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाने का अपना ही गिनीज व‌र्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रणनीतिक रूप के महत्वपूर्ण लद्दाख में बीआरओ ने लेह जिले में लिकरु-मिग ला-फुकचे सड़क पर मिग ला पास में 19,400 फुट की ऊंचाई पर सड़क बनाने की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।

इससे पहले सीमा सड़क संगठन ने लेह के उमलिंग ला पास पर 19,024 फुट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर गिनीज रिकार्ड बनाया था। प्रोजेक्ट हिमांक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सीमा सड़क संगठन की टीम ने मिग ला पास पर पहुंचकर वहां राष्ट्रीय ध्वज के साथ बीआरओ का ध्वज फहराया।

श्रीवास्तव ने बताया कि लिकरु से मिग ला पास होते हुए फुकचे गांव तक का यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूर्वी लद्दाख के हनले सेक्टर से भारत-चीन सीमा के पास स्थित फुकचे गांव तक पहुंचने का तीसरा अहम मार्ग बन गया है।