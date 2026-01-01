नए साल के पहले दिन BJP का उमर सरकार पर हमला, सुनील शर्मा ने अधूरे वादों का मांगा हिसाब
भाजपा ने नए साल पर उमर अब्दुल्ला सरकार पर अधूरे वादों को लेकर हमला बोला। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार पर भाई-भतीजावाद और युवाओं को रोजगार देने ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने नए साल के पहले दिन ही नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार पर अधूरे वादों को लेकर हमला बोल दिया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने वीरवार को नेशनल कांफ्रेंस के अधूरे वादों का हिसाब मांगते हुए कहा है कि उमर सरकार ने भाई-भतीजावाद को संस्थागत रूप देने व जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात करने के अलावा कुछ नही किया है।
शर्मा ने कहा है कि चुनाव के दौरान किए गए बड़े-बड़े वादों के बावजूद, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार योग्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रही है। उन्हें रोजगार देने के बजाए इस सरकार ने संदिग्ध प्रशासनिक निर्णयों के जरिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि हाल ही फिर से नियुक्त किए गए एक सेवानिवृत्त अधिकारी कथित रूप से एक वरिष्ठ नेता के करीबी रिश्तेदार है। उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से सेवा में वापस लाया गया। इससे पहले भी एक सेवानिवृत्त अधिकारी को भी इसी तरह पर्यटन विभाग में समायोजित किया गया था।
ऐसी कार्रवाइयों को युवा-विरोधी करार देते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि नेकां सरकार ने जनता के विश्वास को बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। उसने युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के अपने वादे को मज़ाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाई भतीजाबाद से रिश्तेदारों व चहेतों को वापस लाना जनता के भरोसे से धोखा है। सरकार को इस तरह की अनैतिक व भ्रष्ट प्रथाओं को तुरंत समाप्त करे।
सुनील शर्मा ने कहा कि पिछले बजट सत्र में 200 मुफ्त बिजली यूनिटें देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सूर्य ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के तहत भी जम्मू कश्मीर में लगभग आठ लाख पंजीकृत परिवार अभी तक बिजली का इंतजार कर रहे हैं। यह सरकार झूठे आश्वासनों व बार-बार की विफलताओं के सहारे चल रही है।
विवेक सिंह
