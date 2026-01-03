Language
    जम्मू-कश्मीर महिला क्रिकेटरों के लिए अच्छी खबर, बीसीसीआइ कर रहा तेज महिला गेंदबाजों की पहचान, जानिए पूरी डिटेल

    By Vikas AbrolEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:38 AM (IST)

    बीसीसीआई ने महिला तेज गेंदबाजों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए 'डब्ल्यूपीएल स्पीड क्वीन' पहल शुरू की है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की महिला क्रिकेटर इसमें ...और पढ़ें

    जेकेसीए ने युवा महिला क्रिकेटरों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। अगर आप एक तेज महिला गेंदबाज हैं और आपको अभी तक अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कोई मंच नहीं मिला है तो निराश न हों, आपके लिए एक खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की डब्ल्यूपीएल स्पीड क्वीन पहल में सबसे पहले महिला तेज गेंदबाजों को आधिकारिक वेबसाइट: https://wplspeedqueen.com के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा और इसके उपरांत ही अाप ट्रायल में भाग ले सकेंगी।

    भारतीय क्रिेकट कंट्रोल बोर्ड ने उभरती हुई महिला तेज गेंदबाजों की पहचान और उन्हें बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूपीएल स्पीड क्वीन के नाम से अनूठी पहल की शुरूआत की है। इसमें केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की तेज महिला गेंदबाज भी भाग ले सकेंगी।

    राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज अभियान का शुभारंभ सोमवार 5 जनवरी 2026 से होगा। जम्मू-कश्मीर को दिल्ली जोन में रखा गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तेज महिला गेंदबाजों के लिए ट्रायल पांच जनवरी को दिल्ली, छह जनवरी को गाजियाबाद, सात जनवनी को नोएडा, आठ जनवरी को गुरुग्राम, नौ जनवरी को मेरठ व 10 और 11 जनवरी को जयपुर में आयोजित किए जाएंगे।

    बीसीसीआइ महिला तेज गेंदबाजों की प्रतिभा में निखार लाकर उन्हें आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरीय मुकाबलों के लिए तराशना चाहता है। बीसीसीआइ से मान्यता प्राप्त सभी राज्यों की क्रिकेट एसोसिएशनों को इसका सुअवसर का लाभ उठाने के लिए कहा गया है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की युवा महिला क्रिकेटरों से इस प्रतिष्ठित तेज गेंदबाजी अभियान में पंजीकरण और भाग लेने की अपील की है।

    इच्छुक खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट https://wplspeedqueen.com के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जेकेसीए की उपसमिति के प्रशासकीय सदस्य सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी हिस्सों से सभी संभावित महिला तेज गेंदबाजों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की जाती है। पंजीकरण के उपरांत महिला तेज गेंदबाजों को यात्रा और रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।