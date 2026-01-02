Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गजनसू में बीएसएफ ने पकड़ा एक बांग्लादेशी नागरिक, संगठित नेटवर्क की भूमिका जांच कर रही पुलिस

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:42 PM (IST)

    बीएसएफ ने जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के गजनसू इलाके से एक बांग्लादेशी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया है। उसके पास पासपोर्ट और वीजा ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ के पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका की भी जांच कर रही हैं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गजनसू इलाके में एक बांग्लादेशी नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सीमा क्षेत्र में लगातार बढ़ाई जा रही चौकसी और सतर्कता का परिणाम मानी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएचओ कानाचक्क मनोज धर ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक के पास पासपोर्ट और बीजा है। वह सीमांत क्षेत्र में किस मकसद से घूम रहा था इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार, जवानों ने गजनसू सेक्टर में नियमित गश्त के दौरान एक युवक की गतिविधियों को संदिग्ध पाया।

    पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि युवक अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर जम्मू तक पहुंचा था, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मामला माना जा रहा है।

    वहीं, पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिक को बार्डर पुलिस पोस्ट (बीपीपी) गजन्सू के माध्यम से पुलिस स्टेशन कानाचक्क को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान शरीफुल इस्लाम भुइयां पुत्र मोजिबुल हक भुइयां, उम्र 19 वर्ष, निवासी अदरा, जिला कोमिल्ला, बांग्लादेश के रूप में हुई है।

    बांग्लादेशी से पूछताछ कर रही पुलिस

    सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही हैं कि युवक किस रास्ते से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुआ और क्या इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसका उद्देश्य केवल अवैध प्रवेश था या इसके पीछे कोई अन्य मंशा छिपी हुई है।

    घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और पुलिस संयुक्त रूप से सीमा पर निगरानी तेज कर रही हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की घुसपैठ या सुरक्षा चुनौती को समय रहते रोका जा सके।