श्रीनगर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मासिक वेतन वृद्धि और जॉब नीति के लिए प्रदर्शन

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मासिक वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने श्रीनगर में एक धरना प्रर्दशन किया। शनिवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एंड हेलर्पस यूनियन के तहत दर्जनों महिला आंगनवाड़ी र्कमचारियों ने लालचौक के साथ सटी शेर-ए-कश्मीर पर्तक में लामबंद हो वहां से उक्त मांग को लेकर एक प्रर्दशन रैली निकालने की कोशिश की।

उनका कहना था कि उनसे लगभग चौबीसों घंटे लोक सेवाएं ली जाती है। लेकिन तनख्वाह के नाम पर उनके हाथों में चंद पैसे रखे जाते हैं वह भी महीनों नही बलकि र्वषों बाद। उनका कहना था कि महंगाई के इस जमाने में उन चंद पैसे से उन्हें अपने परिवार का पालन-पोषण करना संभव नही है।