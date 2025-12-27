श्रीनगर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मासिक वेतन वृद्धि और जॉब नीति के लिए प्रदर्शन
श्रीनगर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मासिक वेतन वृद्धि और उचित जॉब नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एंड हेलर्पस यूनियन के तहत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मासिक वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने श्रीनगर में एक धरना प्रर्दशन किया। शनिवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एंड हेलर्पस यूनियन के तहत दर्जनों महिला आंगनवाड़ी र्कमचारियों ने लालचौक के साथ सटी शेर-ए-कश्मीर पर्तक में लामबंद हो वहां से उक्त मांग को लेकर एक प्रर्दशन रैली निकालने की कोशिश की।
उनका कहना था कि उनसे लगभग चौबीसों घंटे लोक सेवाएं ली जाती है। लेकिन तनख्वाह के नाम पर उनके हाथों में चंद पैसे रखे जाते हैं वह भी महीनों नही बलकि र्वषों बाद। उनका कहना था कि महंगाई के इस जमाने में उन चंद पैसे से उन्हें अपने परिवार का पालन-पोषण करना संभव नही है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि एक तो उनके मासिक भत्ते में बढ़तरी जाए और उनके लिए एक पुख्ता जाब नीति बनाई जाए ताकि वह खुद को आर्थिक तौर पर सुरक्षित महसूस कर सके। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने रैली की सूरत में लालचौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनकी उस कोशिश को नाकाम बना दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।