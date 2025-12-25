जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में घटिया खाद्यान्न वितरण की जांच के आदेश, सात दिनों में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सरकार ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में समाज कल्याण विभाग के तहत एकीकृत शिशु विकास सेवाएं आइसीडीएस में घटिया पोषक सामग्री व घटिया खाद्यान्न बांटे जाने की शिकायतों की जांच का आदेश दिए हैं। सरकार ने जांच का आदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर दिया है। जिला कुलगाम के जिला आइसीडीएस प्रोग्राम आफिसर जहीर अब्बास को इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जांच अधिकारी बनाया गया है।