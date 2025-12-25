Language
    जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में घटिया खाद्यान्न वितरण की जांच के आदेश, सात दिनों में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा

    By Naveen Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:41 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में समाज कल्याण विभाग के तहत आइसीडीएस में घटिया पोषक सामग्री बांटे जाने की शिकायतों की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह आदे ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सरकार ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में समाज कल्याण विभाग के तहत एकीकृत शिशु विकास सेवाएं आइसीडीएस में घटिया पोषक सामग्री व घटिया खाद्यान्न बांटे जाने की शिकायतों की जांच का आदेश दिए हैं। सरकार ने जांच का आदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर दिया है। जिला कुलगाम के जिला आइसीडीएस प्रोग्राम आफिसर जहीर अब्बास को इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जांच अधिकारी बनाया गया है।

    विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में अनंतनाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आइसीडीएस के तहत घटिया पोषक सामग्री आपूर्ति किए जाने के आरोप लगाए थे। जांच अधिकारी को सात दिन के भीतर अपनी जांच पूरी करने और अपने सुझावों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। वह खरीद प्रक्रिया, न्यूटिशन सामग्री की गुणवत्ता, उसके भंडारण की स्थिति और उसे वितरण के तरीको की जांच करेंगे।