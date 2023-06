Jammu-Kashmir Earthquake: फिर हिली धरती, आधी रात को कटरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके

जम्मू-कश्मीर, एजेंसीः मंगलवार की रात 2.20 बजे जम्मू-कश्मीर के कटरा में भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 (4.3 Richter Scale Earthquake) मापी गई। इससे पहले मंगलवार दोपहर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

झटके इतने तेज थे कि घरों में टंगे सामान तक गिरने लगे, कई घरों, दफ्तरों और अस्पतालों में दीवारें तक गिरने लगीं। डोडा में कुछ इमारतों में क्रेक हो गया।

An earthquake with a magnitude of 4.3 on the Richter Scale hit 81km ENE of Katra, Jammu and Kashmir at around 2.20 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/eGmkgkylz6