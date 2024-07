Amarnath Yatra के लिए 1600 श्रद्धालुओं का 34वां जत्था रवाना, अब तक चार लाख सात हजार लोगों ने किए शिव के दर्शन

19 अगस्त को होगा यात्रा का समापन

28 जून को जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई थी, तब से अब तक कुल 1,41,947 तीर्थयात्री जम्मू बेस कैंप से रवाना हो चुके हैं। यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त को समाप्त होने वाली है।

अमरनाथ यात्रा क्या है?

अमरनाथ यात्रा समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धार्मिक स्थल जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के अंतर्गत पहलगाम (How to go Amarnath) में मौजूद है। यहां दो रास्तों से होते हुए जा सकता है। पहला सोनमार्ग और दूसरा पहलगाम। यह स्थल सनातन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, इसके बावजूद लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं