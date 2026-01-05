Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    J&K: घाटी में अशांति फैलाने वाले 310 लोगों की पहचान, LoC पार कर जा चुके हैं पाकिस्तान; जब्त होगी संपत्ति

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पुंछ जिले में 310 ऐसे लोगों की पहचान की है जो पाकिस्तान और PoJK से अशांति फैला रहे हैं। ये लोग घुसपैठ, नशीले पदार्थों की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पूंछ से पाकिस्तान गए 310 लोगों की पहचान (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुंछ के सीमावर्ती जिले में 310 ऐसे लोगों की पहचान की है, जो पाकिस्तान और PoJK से काम कर रहे हैं। ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) से घुसपैठ की कोशिशों में मदद करने, नशीले पदार्थों की तस्करी, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों जैसी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर परेशानी पैदा कर रहे हैं।

    310 लोगों की हुई पहचान 

    सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा किए गए एक बड़े अभियान के बाद, पुंछ जिले में लगभग 310 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से ज्यादातर मेंढर, सुरनकोट और सबजियां के रहने वाले हैं। ये लोग पिछले तीन दशकों में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और PoJK चले गए थे और अब दुश्मन की जमीन से न सिर्फ पुंछ बल्कि पड़ोसी राजौरी जिले में भी अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं।

    सूत्रों ने बताया, "पाकिस्तान और PoJK गए लोगों की पहचान एजेंसियों द्वारा किए गए विस्तृत सर्वे के बाद की गई। इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और लिस्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन उनके नाम अभी तक गुप्त रखे गए हैं।"

    पाकिस्तान जाने के मिले सबूत

    जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इन तत्वों के पाकिस्तान जाने के पूरे सबूत हासिल कर लिए हैं और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि पिछले तीन दशकों में पुंछ जिले के कुल 2500 लोग अवैध रूप से PoJK और फिर पाकिस्तान चले गए हैं। हालांकि, इनमें से लगभग 310 लोगों की भूमिका गैर-कानूनी गतिविधियों में सामने आई है।

    जो लोग PoJK और पाकिस्तान गए हैं, वे जिले के अलग-अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मेंढर, सुरनकोट और सबजियां इलाकों के हैं। मेंढर और सबजियां PoJK के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास स्थित हैं।

    आतंकी संगठनों की कर रहे मदद

    सूत्रों ने बताया कि बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गए ज्यादातर लोग जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं और युवाओं को आतंकवाद में शामिल करने के लिए उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

    इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान और PoJK में लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े एक्टिव आतंकवादी हैं और वे न सिर्फ घुसपैठ की कोशिशों में मदद कर रहे हैं, ड्रोन और दूसरे तरीकों से हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए उनसे संपर्क भी कर रहे हैं।

    आतंकी तत्वों पर सख्ती कार्रवाई

    हालांकि, ऊपर से मिले निर्देशों के बाद पुलिस ने आतंकी तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया, "पहले प्रोसेस में, पाकिस्तान और PoJK भाग गए ज़्यादातर लोगों की पहचान की गई। दूसरे स्टेज में उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों की जांच की गई। अब सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, उनकी संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है।"

    उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले ही ऐसे करीब दो दर्जन लोगों की संपत्तियों को अटैच कर लिया है, जबकि 20-25 लोगों की संपत्तियों को 26 जनवरी तक कानून की सही प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ, गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पहचाने गए सभी लोगों की संपत्तियों को अटैच कर लिया जाएगा।

    कश्मीरी युवाओं को बना रहे कट्टरपंथी 

    सुरक्षा एजेंसियों ने पाया है कि पाकिस्तान और PoJK से काम कर रहे कुछ लोगों ने राजौरी और पुंछ जिलों के स्थानीय युवाओं से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के अलग-अलग तरीकों से बार-बार संपर्क किया है ताकि उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा सके और उन्हें आतंकवाद में शामिल किया जा सके। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि ऐसी ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रही हैं।