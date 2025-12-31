Language
    जम्मू-कश्मीर में 14 इंचार्ज एक्सइएन को मिला सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का प्रमोशन, पढ़ें किसे क्या मिली जिम्मेदारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:49 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने 14 पीडीडी इंचार्ज कार्यकारी अभियंताओं (एक्सइएन) को इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (एसई) के पद पर पदोन्नत किया है। वित्त आयुक्त श ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जम्मू। सरकार ने 14 पीडीडी इंचार्ज कार्यकारी अभियंता (एक्सइएन) को इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (एसई) बनाया है। वित्त आयुक्त शैलेंद्र कुमार की ओर से जारी एक आदेश में बनाए इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों में मोहम्मद आयूब, मोहम्मद युसूफ मीर,

    सैयद अहमद वानी, समीर शर्मा, लतीफ अहमद वानी, संजय गुप्ता, एजाज अहमद सालटी, रियाज अहमद शेख, एजाज मुफ्जफर रोंगा, तारिक रसूल वंट, अब्दुल रौफ भट्ट, मोहम्मद अमीन शाह, देवेंद्र सिंह बिजराल, कुलदीप राज शामिल हैं।

    मोहम्मद आयूब को बारामूला, मोहम्मद युसूफ मीर को पीएमयू, सैयद अहमद वानी को केपीडीसीएल श्रीनगर, समीर शर्मा को जेपीडीसीएल जम्मू में लगाया गया है। लतीफ अहमद वानी को सीवीपीपीएल जेएंडके, संजय गुप्ता को वीएचईपी-1 चंद्रकोट लगाया गया है। एजाज अहमद सालटी को एसई ट्रेडिंग जेकेपीसीआई जेएंडके, रियाज अहमद शेख को अवंतीपोरा,

    एजाज मुफ्जफर रोंगा को सेंटर श्रीनगर, तारिक रसूल वंट को केपीडीसीएल श्रीनगर, अब्दुल रौफ भट्ट को ओएंडएम सर्कल बटोत, मोहम्मद अमीन शाह को नार्थ केपीडीसीएल, देवेंद्र सिंह बिजराल को ओएंडएम सर्कल जेकेपीटीसीएल जम्मू और कुलदीप राज को ओएंडएम सर्कल राजौरी लगाया गया है। वहीं सुनील दत्त पंडोह को टीओ टू एमडी जेपीडीसीएल जम्मू लगाया गया है।

     