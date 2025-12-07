Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्पेन जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में, अर्जेंटीना को 2-1 से हराया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    शुरुआत में खेल पर हावी रहते हुए स्पेन ने सातवें मिनट में मैच का पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और मारियो मेना ने रिबाउंड पर गोल करके बढ़त बनाई। एक मि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइनल में पहुंची स्‍पेन की टीम। इमेज- एक्‍स

    चेन्नई, पीटीआई: स्पेन ने रविवार को कड़े मुकाबले में दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर पहली बार एफआइएच जूनियर विश्व कप हॉकी के फाइनल में जगह बनाई। शुरुआत में खेल पर हावी रहते हुए स्पेन ने सातवें मिनट में मैच का पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और मारियो मेना ने रिबाउंड पर गोल करके बढ़त बनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक मिनट बाद अर्जेंटीना को भी अपना पहला पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। स्पेन ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 17वें मिनट में एक शार्ट कार्नर हासिल किया, जिसे अर्जेंटीना के गोलकीपर जोकिन एस रुइज ने शानदार तरीके से बचाया।

    अर्जेंटीना ने आखिरकार 21वें मिनट में जुआन फर्नांडीज द्वारा शानदार तरीके से किए गए पेनाल्टी से बराबरी की। जबकि स्पेन ने 56वें मिनट में अल्बर्ट सेराहिमा के गोल से मैच का निर्णायक गोल किया। इधर बेल्जियम ने फ्रांस को हराकर पांचवें-छठवें स्थान के मैच में जगह बनाई।

    यह भी पढ़ें- जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को दिखाना होगा बेहतर खेल, 7 बार की चैंपियन जर्मनी से है मुकाबला

    यह भी पढ़ें- सर्द लद्दाख में गर्माहट लाएगा आइस हॉकी का जोश, खेल कैलेंडर भी जारी होगा