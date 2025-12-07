स्पेन जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में, अर्जेंटीना को 2-1 से हराया

चेन्नई, पीटीआई: स्पेन ने रविवार को कड़े मुकाबले में दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर पहली बार एफआइएच जूनियर विश्व कप हॉकी के फाइनल में जगह बनाई। शुरुआत में खेल पर हावी रहते हुए स्पेन ने सातवें मिनट में मैच का पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और मारियो मेना ने रिबाउंड पर गोल करके बढ़त बनाई।

एक मिनट बाद अर्जेंटीना को भी अपना पहला पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। स्पेन ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 17वें मिनट में एक शार्ट कार्नर हासिल किया, जिसे अर्जेंटीना के गोलकीपर जोकिन एस रुइज ने शानदार तरीके से बचाया।