स्पेन जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में, अर्जेंटीना को 2-1 से हराया
शुरुआत में खेल पर हावी रहते हुए स्पेन ने सातवें मिनट में मैच का पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और मारियो मेना ने रिबाउंड पर गोल करके बढ़त बनाई। एक मि ...और पढ़ें
चेन्नई, पीटीआई: स्पेन ने रविवार को कड़े मुकाबले में दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर पहली बार एफआइएच जूनियर विश्व कप हॉकी के फाइनल में जगह बनाई। शुरुआत में खेल पर हावी रहते हुए स्पेन ने सातवें मिनट में मैच का पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और मारियो मेना ने रिबाउंड पर गोल करके बढ़त बनाई।
एक मिनट बाद अर्जेंटीना को भी अपना पहला पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। स्पेन ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 17वें मिनट में एक शार्ट कार्नर हासिल किया, जिसे अर्जेंटीना के गोलकीपर जोकिन एस रुइज ने शानदार तरीके से बचाया।
अर्जेंटीना ने आखिरकार 21वें मिनट में जुआन फर्नांडीज द्वारा शानदार तरीके से किए गए पेनाल्टी से बराबरी की। जबकि स्पेन ने 56वें मिनट में अल्बर्ट सेराहिमा के गोल से मैच का निर्णायक गोल किया। इधर बेल्जियम ने फ्रांस को हराकर पांचवें-छठवें स्थान के मैच में जगह बनाई।
