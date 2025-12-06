सर्द लद्दाख में गर्माहट लाएगा आइस हॉकी का जोश, खेल कैलेंडर भी जारी होगा

विवेक सिंह, जम्मू। लद्दाख में कड़ाके की ठंड में आइस हॉकी खेल गर्माहट लाएगा। लेह में एडीएस स्टेडियम में लद्दाख का पहला कृत्रिम आइस हाकी रिंक लगभग तैयार हो गया है। इस रिंक में अब देश की आइस हाकी टीम में खेलने वाले लद्दाख के खिलाड़ी देश को ओल्मपिक में पदक दिलाने के लिए पूरा साल तैयारी कर सकेंगे।

लेह में कृत्रिम आइस हाकी रिंक में पानी को जमाने के लिए स्थापित किए चिलिंग प्लांट का सफल परीक्षण करने के बाद शुक्रवार को इसमें पानी जमाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लद्दाख आइस हाकी संगठन के पदाधिकारियों की टीम इस पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण कर रही है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी गत दिनों इस रिंक का निरीक्षण किया था।

अगले कुछ दिनों में यह आइस हाकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तैयार हो जाएगा। इस रिंक में एलजी कप आइस हाकी, सीइसी कप आइस हाकी कप जैसी प्रतियोगिताओं के लिए खेल कैलेंडर जारी किया जाएगा। वर्ष 2009 से 2017 तक भारतीय आइस हाकी टीम में खेलने वाले लद्दाख आइस हाकी संगठन के संयुक्त सचिव टुंडुप का कहना है कि लद्दाख में आइस हाकी खेल को बढ़ावा देने के नए युग की शुरूआत होने जा रही है। देश की पुरुष व महिला आइस हाकी टीमों को लद्दाख में प्रशिक्षण के लिए दो महीने ही मिलते थे।