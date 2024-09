पीएम मोदी ने साथ ही लिखा, ''आपने अपने खेलने के करियर पर विराम लगाया। मैं भारतीय हॉकी में आपकी स्‍मारकीय योगदान की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं देता हूं।'' जवाब में पीआर श्रीजेश ने अपने आधिकारिक एक्‍स हैंडल पर पीएम मोदी के खत के लिए आभार जताया। पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि वो खेल को अपनी सेवाएं देना जारी रखेंगे और भारत को हॉकी की शक्ति बनाने के लिए काम करते रहेंगे।

Received this heart-warming letter from @narendramodi Sir on my retirement.

Hockey is my life and I'll continue to serve the game and work towards making India a power in hockey, the start of which has been made with the 2020, 2024 Olympic medals.

Thank You PM Sir for your… pic.twitter.com/vWmljOJ203— sreejesh p r (@16Sreejesh) September 11, 2024