पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम को किया गया बर्खास्त, FIH प्रो लीग में इस शख्स को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह फैसला FIH प्रो लीग में टीम के प्रदर्शन के मद्देनजर लिया गया है। अंजुम की ...और पढ़ें
पीटीआई, लाहौर: पिछले महीने ब्राजील में अनुशासनहीनता की एक घटना पर पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने कड़ा रवैया अपनाते हुए पूर्व ओलंपियन अंजुम सईद को राष्ट्रीय टीम के मैनेजर पद से बर्खास्त कर दिया और वह एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण में यह भूमिका नहीं निभा पाएंगे।
एफआइएच प्रो लीग का दूसरा चरण अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में होगा। पीएचएफ के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि अंजुम इस प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शिविर में भी शामिल नहीं होंगे। सूत्र ने बताया कि पिछले महीने अर्जेंटीना से राष्ट्रीय टीम के साथ स्वदेश लौटते समय अंजुम के अनुशासनहीन व्यवहार के कारण उन्हें टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया न भेजने का निर्णय लिया गया है।
कोच निभाएंगे भूमिका
मुख्य कोच ताहिर जमां आस्ट्रेलिया में मैनेजर की भूमिका भी निभाएंगे। अंजुम को स्वदेश लौटते समय रियो डी जनेरियो में ब्राजील के अधिकारियों ने उस समय हिरासत में ले लिया था, जब विमान ईंधन भरने के लिए वहां रुका था। अंजुम को विमान में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ उनकी बहस हुई और फिर उन्हें एक दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया और टीम के साथ वापस लौटने की अनुमति नहीं दी गई। अंजुम और उनके साथ रुका हुआ एक खिलाड़ी दो दिन बाद स्वदेश लौटे थे।
