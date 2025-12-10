India Hockey: भारत ने 9 साल का सूखा किया खत्म, 11 मिनट में चार गोल कर अर्जेंटीना को दी 4-2 से मात
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई में बुधवार, 10 दिसंबर को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में खेले गए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भारत ने दो गोल से पिछड़ने के बाद रोमांचक वापसी करते हुए अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का सूखा समाप्त किया। भारत ने अपना आखिरी खिताब नौ साल पहले 2016 में लखनऊ में जीता था।
भारतीय टीम ने चौथे क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को पछाड़ दिया। 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में अर्जेंटीना को मात दी। भारत के लिए अंकित पाल (48वें मिनट), मनमीत सिंह (51वें मिनट), श्रद्धा नंद तिवारी (56वें मिनट) और अनमोल एक्का (57वें मिनट) ने गोल दागे। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।
दो ही गोल कर सका अर्जेंटीना
वहीं, अर्जेंटीना की तरफ से निकोलस रोड्रिगेज (2वें मिनट) और सैंटियागो फर्नांडीज (43वें मिनट) ने गोल दागे। इस जीत के साथ भारत का टूर्नामेंट में लगातार चौथे स्थान पर रहने का सिलसिला टूट गया। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
मैच की बात करें तो पहले तीन क्वार्टर में अर्जेंटीना ने अपना दबदबा बनाए रखा था। भारत का प्रदर्शन देख ऐसा लग रहा था कि वह यह मैच भी गंवा देगी। भारत ने शुरू में चार पेनल्टी कॉर्नर गंवाए। हालांकि, आखिरी क्वार्टर में भारत वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी।
11 मिनट में बदली बाजी
अर्जेंटीना ने गलती की और भारत को 48वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। अंकित ने बिना गलती के इसे गोल में तब्दील कर टीम में जोश भरा कि वह अब भी मैच जीत सकते हैं। इसके बाद 50वें मिनट में मनमीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल बराबरी करा करा दी।
आखिरी के कुछ मिनट का खेल बचा था। भारत को 56वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला और शारदा नंद ने गोलकर भारत को बढ़त दिलाई। यहां से भारत की जीत पक्की हो चुकी थी। हालांकि, 57वें मिनट में अनमोल एक्का ने पेनल्टी को गोल में बदल जीत पर मुहर लगा दी।
