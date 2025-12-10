India Hockey: भारत ने 9 साल का सूखा किया खत्म, 11 मिनट में चार गोल कर अर्जेंटीना को दी 4-2 से मात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई में बुधवार, 10 दिसंबर को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में खेले गए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भारत ने दो गोल से पिछड़ने के बाद रोमांचक वापसी करते हुए अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का सूखा समाप्त किया। भारत ने अपना आखिरी खिताब नौ साल पहले 2016 में लखनऊ में जीता था।

भारतीय टीम ने चौथे क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को पछाड़ दिया। 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में अर्जेंटीना को मात दी। भारत के लिए अंकित पाल (48वें मिनट), मनमीत सिंह (51वें मिनट), श्रद्धा नंद तिवारी (56वें मिनट) और अनमोल एक्का (57वें मिनट) ने गोल दागे। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।

दो ही गोल कर सका अर्जेंटीना वहीं, अर्जेंटीना की तरफ से निकोलस रोड्रिगेज (2वें मिनट) और सैंटियागो फर्नांडीज (43वें मिनट) ने गोल दागे। इस जीत के साथ भारत का टूर्नामेंट में लगातार चौथे स्थान पर रहने का सिलसिला टूट गया। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है।