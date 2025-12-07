FIH Hockey Mens Junior World Cup 2025: सेमीफाइनल में भारत की करारी हार, जर्मनी ने 5-1 से रौंदकर तोड़ा सपना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम की गलतियों को जर्मनी ने पूरा फायदा उठाया और टीम को फाइनल की रेस से बाहर कर दिया। भारत का अगला मुकाबला तीसरे स्थान के लिए अर्जेंटीना से होगा। यह मैच बुधवार को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच खेला जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत का नौ साल बाद एफआइएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप जीतने का सपना रविवार को टूट गया है। भारत ने अंतिम बार 2016 में जूनियर विश्व कप का खिताब जीता था। जर्मनी के लिए लुकास कोसेल (14वें, 30वें मिनट), टाइटस वेक्स (15वें मिनट), जोनास वोन जर्सम (40वें मिनट) और बेन हैशबाक (49नें मिनट) में गोल दागे, जबकि भारत के लिए 51वें मिनट में अनमोल एक्का ने एकमात्र गोल किया।