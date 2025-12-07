FIH Hockey Mens Junior World Cup 2025: सेमीफाइनल में भारत की करारी हार, जर्मनी ने 5-1 से रौंदकर तोड़ा सपना
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम की गलतियों को जर्मनी ने पूरा फायदा उठाया और टीम को फाइनल की रेस से बाहर कर दिया। भारत का अगला मुकाबला तीसरे स्थान के लिए अर्जेंटीना से होगा। यह मैच बुधवार को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच खेला जाएगा।
भारत का नौ साल बाद एफआइएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप जीतने का सपना रविवार को टूट गया है। भारत ने अंतिम बार 2016 में जूनियर विश्व कप का खिताब जीता था। जर्मनी के लिए लुकास कोसेल (14वें, 30वें मिनट), टाइटस वेक्स (15वें मिनट), जोनास वोन जर्सम (40वें मिनट) और बेन हैशबाक (49नें मिनट) में गोल दागे, जबकि भारत के लिए 51वें मिनट में अनमोल एक्का ने एकमात्र गोल किया।
A look back at the action. 📸— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 7, 2025
Highlights from India’s Semi-Final encounter vs Germany at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/Ei9aWZiLYh
स्पेन ने अन्य मुकाबले में दो बार के चैंपियन अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। स्पेन ने 17वें मिनट में एक शार्ट कार्नर हासिल किया, जिसे अर्जेंटीना के गोलकीपर जोकिन एस रुइज ने शानदार तरीके से बचाया। अर्जेंटीना ने आखिरकार 21वें मिनट में जुआन फर्नांडीज द्वारा शानदार तरीके से किए गए पेनाल्टी से बराबरी की। जबकि स्पेन ने 56वें मिनट में अल्बर्ट सेराहिमा के गोल से मैच का निर्णायक गोल किया। इधर बेल्जियम ने फ्रांस को हराकर पांचवें-छठवें स्थान के मैच में जगह बनाई।
