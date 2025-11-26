भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप में मेजबान मलेशिया की दी शिकस्त, 4-3 से हासिल की करीबी जीत

Language
    भारत ने बुधवार को इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में मलेशिया के खिलाफ 4-3 से जीत हासिल की। भारत के लिए सेल्वम कार्ति (7वें मिनट), सुखजीत सिंह (21वें मिनट), अमित रोहिदास (39वें मिनट) और संजय (53वें मिनट) ने गोल किए।

    सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में भारत ने मलेशिया को हराया।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने बुधवार को इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में मलेशिया के खिलाफ 4-3 से जीत हासिल की। भारत के लिए सेल्वम कार्ति (7वें मिनट), सुखजीत सिंह (21वें मिनट), अमित रोहिदास (39वें मिनट) और संजय (53वें मिनट) ने गोल किए, जबकि मलेशिया के लिए फैजल सारी (13वें मिनट), फितरी सारी (36वें मिनट), और मरहान जलील (45वें मिनट) ने गोल किए।

    भारत ने गेम की शुरुआत फ्रंट फुट पर की, जिससे मेजबान टीम को अपने हॉफ में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दबाव बनाते हुए भारत को पेनल्टी कॉर्नर से पहला मौका मिला। सेल्वम कार्ति (7वें मिनट) के एक अच्छे मूव से भारत को 1-0 की बढ़त मिल गई। इसके बाद, उन्होंने गेम की रफ्तार को काफी हद तक कंट्रोल किया, जब तक कि यशदीप सिवाच के एक फाउल की वजह से मलेशिया को ग्रीन कार्ड और पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिल गया।

    पहले क्वार्टर में मामला रहा बराबरी का

    भारतीय कीपर के एक गलत डिफ्लेक्शन से फैजल सारी (13वें मिनट) ने स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया और पहला क्वार्टर खत्म हुआ। अपनी बढ़त वापस पाने के लिए भारतीय फॉरवर्ड तेज दिखे और तेजी से अटैक कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड हाई प्रेसिंग सिस्टम के साथ मैच अपने नाम किया। अभिषेक के शॉट के बाद सुखजीत सिंह ने एक दनदनाता गोल दागा। भारत ने हाफ टाइम तक 2-1 की बढ़त बना ली थी।

    रोहिदास ने दिलाई बढ़त

    तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि, वे अपने मौकों का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। 34वें मिनट में जुगराज सिंह को ग्रीन कार्ड मिलने के बाद मलेशिया को एक खिलाड़ी की बढ़त मिल गई थी। इसका पूरा फायदा उठाया जब फितरी सारी ने बराबरी का गोल किया। हालांकि, भारत ने तुरंत जवाब दिया और अमित रोहिदास ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपने धैर्य और अनुभव का परिचय दिया।

    अंत में संजय ने किया विजयी गोल

    आखिरी क्वार्टर में जब सब कुछ दांव पर लगा था तो भारत जीत का गोल करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मलेशिया को मौका नहीं मिला, क्योंकि पवन ने एक शानदार बचाव किया, जिससे उनकी टीम बराबरी पर रही। इसके बाद भारत ने इस मुकाबले में चौथी बार बढ़त बनाई, जब उनके कप्तान संजय ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला। मैच खत्म होने तक मलेशिया और कोई गोल नहीं कर सका और भारत ने जीत दर्ज कर ली।

