    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    भारत 2026 हॉकी विश्व कप का प्रबल दावेदार, बेल्जियम के डिफेंडर ने की बड़ी भविष्यवाणी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेल्जियम के डिफेंडर आर्थर वैन डोरेन का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई है, जिससे वह अगले साल होने वाले पुरुष हाकी विश्व कप में खिताब का प्रबल दावेदार बन गया है। भारत ने पिछले दो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था और वैन डोरेन का मानना है कि भारतीय टीम को किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं आंका जा सकता है।

    लगभग 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके बेल्जियम के इस दिग्गज खिलाड़ी ने भारतीय टीम के शानदार संतुलन और युवा खिलाडि़यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास लगभग हर विभाग में अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके पास एक अच्छा कोच है, अनुभवी खिलाड़ी हैं और उसके युवा खिलाड़ी भी प्रतिभावान हैं। भारतीय टीम आज जिस मजबूत स्थिति में हैं वह महज संयोग नहीं है। इसके लिए उन्होंने लंबे समय से काम किया जिसके परिणाम अब मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विश्व कप में भारत और बेल्जियम जैसी टीमों के लिए चुनौती आसान नहीं होगी क्योंकि पांच, छह या सात और टीमें हैं, जो हमारी तरह ही आत्मविश्वास से भरी हैं।