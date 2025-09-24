Language
    HIL Auction: हेंडरसन और विवेक की छप्‍पर फाड़ कमाई, नीदरलैंड्स के खिलाड़ी की भी लगी लॉटरी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:32 PM (IST)

    हॉकी इंडिया लीग की पुरुष मिनी नीलामी में लियाम हेंडरसन सबसे महंगे खिलाड़ी बने। हेंडरसन को वेदांता कलिंगा लांसर्स ने 42 लाख रुपये में खरीदा। भारत की तरफ से विवेक लाकड़ा और अद्रोहित एक्‍का को जबरदस्‍त फायदा हुआ। नीदरलैंड्स के डिफेंडर सैंडर डी विजन के लिए बोली लगाने की होड़ के बाद तमिलनाडु ड्रैगन्स ने उन्हें 36 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

    हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे रहे लियाम हेंडरसन

    प्रेट्र, नई दिल्ली। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने बुधवार को लियाम हेंडरसन की सेवाएं 42 लाख रुपये में हासिल कीं, जिससे यह ऑस्ट्रेलियाई डिफेंडर हीरो हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) की पुरुष मिनी नीलामी में बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी बना, जबकि युवा भारतीय प्रतिभाओं में विवेक लाकड़ा और अद्रोहित एक्का ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

    अंतरराष्ट्रीय खिलाड़‍ियों में नीदरलैंड्स के डिफेंडर सैंडर डी विजन के लिए बोली लगाने की होड़ के बाद तमिलनाडु ड्रैगन्स ने उन्हें 36 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

    जर्मनी के थीस प्रिंज को यूपी रुद्राज का प्रभार संभालने वाली एचआईएल संचालन परिषद ने इतनी ही राशि में खरीदा। भारतीय खिलाड़‍ियों में युवा गोलकीपर लाकड़ा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे उनकी कीमत दो लाख रुपये से बढ़कर 23 लाख रुपये हो गई और आखिर में श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया।

    मिडफील्डर एक्का को जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के साथ कड़ी टक्कर के बाद ड्रैगन्स ने 11 लाख रुपये में खरीदा। बंगाल टाइगर्स ने 14 वर्षीय केतन कुशवाहा को ढाई लाख रुपये में अनुबंधित किया जिससे वह पूल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

    अनुभवी ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह को एसजी पाइपर्स ने 12 लाख रुपये में खरीदा। इस मिनी नीलामी में एक संरचनात्मक बदलाव भी हुआ जिसमें एचआईएल संचालन परिषद ने 2026 सत्र के लिए यूपी रुद्राज फ्रेंचाइजी का प्रभार संभाला। जब तक यूपी रुद्राज का कोई नया मालिक नहीं आता तब तक यह टीम एचआइएल संचालन परिषद के नाम से प्रतिस्पर्धा करेगी।

