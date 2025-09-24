हॉकी इंडिया लीग की पुरुष मिनी नीलामी में लियाम हेंडरसन सबसे महंगे खिलाड़ी बने। हेंडरसन को वेदांता कलिंगा लांसर्स ने 42 लाख रुपये में खरीदा। भारत की तरफ से विवेक लाकड़ा और अद्रोहित एक्‍का को जबरदस्‍त फायदा हुआ। नीदरलैंड्स के डिफेंडर सैंडर डी विजन के लिए बोली लगाने की होड़ के बाद तमिलनाडु ड्रैगन्स ने उन्हें 36 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

प्रेट्र, नई दिल्ली। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने बुधवार को लियाम हेंडरसन की सेवाएं 42 लाख रुपये में हासिल कीं, जिससे यह ऑस्ट्रेलियाई डिफेंडर हीरो हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) की पुरुष मिनी नीलामी में बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी बना, जबकि युवा भारतीय प्रतिभाओं में विवेक लाकड़ा और अद्रोहित एक्का ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़‍ियों में नीदरलैंड्स के डिफेंडर सैंडर डी विजन के लिए बोली लगाने की होड़ के बाद तमिलनाडु ड्रैगन्स ने उन्हें 36 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। जर्मनी के थीस प्रिंज को यूपी रुद्राज का प्रभार संभालने वाली एचआईएल संचालन परिषद ने इतनी ही राशि में खरीदा। भारतीय खिलाड़‍ियों में युवा गोलकीपर लाकड़ा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे उनकी कीमत दो लाख रुपये से बढ़कर 23 लाख रुपये हो गई और आखिर में श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया।

मिडफील्डर एक्का को जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब के साथ कड़ी टक्कर के बाद ड्रैगन्स ने 11 लाख रुपये में खरीदा। बंगाल टाइगर्स ने 14 वर्षीय केतन कुशवाहा को ढाई लाख रुपये में अनुबंधित किया जिससे वह पूल में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।