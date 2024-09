Asian Champions Trophy: ओलंपिक के बाद भारतीय मेंस हॉकी टीम का जलवा बरकरार, पहले मैच में ही चीन को 3-0 से दी मात

वहीं, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बाकी मैचों में मलेशिया और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले 2-2 पर ड्रॉ रहा। वहीं, जापान और कोरिया ने एक रोमांचक मुकाबले में 5-5 से ड्रॉ किया।

Team India off to a perfect start here at Hulunbuir, Inner Mongolia in the Hero Asian Champions Trophy 2024 with a 3-0 win over the hosts China.

Sukhjeet Singh, Uttam Singh and Abhishek score for Team India.

Next up Japan🇯🇵 tomorrow at 1.15 PM (IST)