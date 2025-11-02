पंचकूला में हिमाचल के खिलाड़ियों व कोच से मारपीट, पदक वितरण समारोह में भड़का विवाद, बच्चों के सामने हुई गुंडागर्दी

संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित रोलर स्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया (आरएसएफआइ) की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में रविवार को कुप्रबंधन और हिंसा की घटना ने खेल भावना को तार-तार कर दिया।



पदक वितरण के दौरान हुआ मामूली विवाद कुछ ही पलों में हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें जिला ऊना के दो कोचों के साथ मारपीट और गाली गलौच की गई। हैरानी का विषय है कि ये मारपीट करने वाले रालर हाकी के खिलाड़ी थे, जिनका इस पूरे मामले में कोई लेना-देना नही था।



इस प्रतियोगिता में कई तरह की अव्यवस्थाएं थी, जिसमें युवा स्केटर्स को दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के बावजूद पदक नहीं दिया गया था। जब अभिभावकों और कोच ने इसका विरोध किया तो आयोजन समिति से जुड़े कुछ रोलर हाकी खिलाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। एक कोच को घसीटकर पीटा गया, जबकि बचाव करने पहुंचे एक वरिष्ठ कोच को भी निशाना बनाया गया।

बच्चों के सामने हुई घटना अभिभावकों ने बताया कि यह घटना दर्जनों नाबालिग बच्चों के सामने हुई, जिससे परिसर में भगदड़ मच गई। छह से दस वर्ष तक के स्केटर्स दहशत में आ गए और कई बच्चे रो पड़े। घटना के बाद कोचों और अभिभावकों ने फेडरेशन पर भारी फीस वसूलने और सुविधाओं की कमी के आरोप भी लगाए हैं।