पंचकूला में हिमाचल के खिलाड़ियों व कोच से मारपीट, पदक वितरण समारोह में भड़का विवाद, बच्चों के सामने हुई गुंडागर्दी
हरियाणा के पंचकूला में रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पदक वितरण के दौरान विवाद हो गया। ऊना के कोचों के साथ मारपीट की गई, जिसमें रोलर हाकी के खिलाड़ी शामिल थे। स्केटर्स को पदक न मिलने पर विरोध करने पर हमला किया गया। बच्चों के सामने हुई इस घटना से दहशत फैल गई। अभिभावकों ने फेडरेशन पर सुविधाओं की कमी और भारी फीस वसूलने के आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित रोलर स्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया (आरएसएफआइ) की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में रविवार को कुप्रबंधन और हिंसा की घटना ने खेल भावना को तार-तार कर दिया।
पदक वितरण के दौरान हुआ मामूली विवाद कुछ ही पलों में हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें जिला ऊना के दो कोचों के साथ मारपीट और गाली गलौच की गई। हैरानी का विषय है कि ये मारपीट करने वाले रालर हाकी के खिलाड़ी थे, जिनका इस पूरे मामले में कोई लेना-देना नही था।
इस प्रतियोगिता में कई तरह की अव्यवस्थाएं थी, जिसमें युवा स्केटर्स को दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के बावजूद पदक नहीं दिया गया था। जब अभिभावकों और कोच ने इसका विरोध किया तो आयोजन समिति से जुड़े कुछ रोलर हाकी खिलाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। एक कोच को घसीटकर पीटा गया, जबकि बचाव करने पहुंचे एक वरिष्ठ कोच को भी निशाना बनाया गया।
बच्चों के सामने हुई घटना
अभिभावकों ने बताया कि यह घटना दर्जनों नाबालिग बच्चों के सामने हुई, जिससे परिसर में भगदड़ मच गई। छह से दस वर्ष तक के स्केटर्स दहशत में आ गए और कई बच्चे रो पड़े। घटना के बाद कोचों और अभिभावकों ने फेडरेशन पर भारी फीस वसूलने और सुविधाओं की कमी के आरोप भी लगाए हैं।
उनका कहना है कि इवेंट के लिए शुल्क तो अत्याधिक लिया जाता है लेकिन सुरक्षा, रिंक रखरखाव और प्राथमिक चिकित्सा जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं बेहद लचर हैं।
आरएसएफआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत भेजी
इस हिंसा से कई बच्चे और उनके अभिभावक डरे हुए हैं। कुछ खिलाड़ियों ने भविष्य में किसी भी फेडरेशन कार्यक्रम में भाग न लेने की बात कही है। पीड़ित कोच और अभिभावकों ने आरएसएफआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत भेजकर उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि हिंसक कृत्य में शामिल खिलाड़ियों को फेडरेशन से स्थायी रूप से निलंबित किया जाए और भविष्य में आयोजनों में सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए।
मारपीट वाले खिलाड़ी बाहर किए जाएं
अभिभावक शिल्पा ने बताया कि घटना के बाद से बच्चे बेहद डरे हुए हैं। पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है। मारपीट करने वाले खिलाड़ियों को बाहर किया जाए।
मैंने अव्यवस्था को लेकर जब शिकायत की तो कुछ लोग झगड़ा करने लग पड़े। मैंने वहां भी इसकी शिकायत की है। अब इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन,भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ व हिमाचल रोलर महासंघ को भी पूरे मामले की शिकायत कर दी है।
-राजकुमार ठाकुर, कोच रोलर देवभूमि हिमाचल प्रदेश अकादमी ऊना
यह भी पढ़ें: Kangra News: पुलिस के पहरे में विवाहिता का अंतिम संस्कार, मायके पक्ष का आरोप हत्या हुई; डेढ़ साल की मासूम ढूंढ रही मां
यह भी पढ़ें: हिमाचल: ऑफिस में घुसकर PWD कर्मचारी पर हमला, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान; फाइलें भी उठा लीं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।