Kangra News: पुलिस के पहरे में विवाहिता का अंतिम संस्कार, मायके पक्ष का आरोप हत्या हुई; डेढ़ साल की मासूम ढूंढ रही मां

संवाद सहयोगी, गगल (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत बंडी पंचायत में 23 वर्षीय विवाहिता की मौत पर शनिवार को मायके पक्ष ने डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा में पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर हंगामा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बाबत जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति सामान्य की। शनिवार देर सायं बंडी में पुलिस के पहरे में विवाहिता अनुषा का अंतिम संस्कार कर दिया। फंदे पर झूलता मिला शव अनुषा की शुक्रवार रात ससुराल बंडी में मौत हो गई थी। मौत के बाद ससुराल वालों ने मायका पक्ष को बताया कि अनुषा ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने रात को ही शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी थी।

पिता का आरोप ससुराल वालों ने मारा अनुषा के पिता राजिंदर कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने ही मारा है। उन्होंने पुलिस से दामाद और उसके स्वजन को गिरफ्तार करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे।

पति और ससुर लिए हिरासत में विवाहिता के पति तिलक और ससुर को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला का अंतिम संस्कार पुलिस के पहरे में शनिवार सायं छह बजे लगवाग श्मशानघाट पर किया। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।