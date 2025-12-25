हिमाचल के ऊना में प्रधान व पुलिसकर्मी से मारपीट, युवती पर मामला दर्ज; पंचायत सुनवाई के दौरान हंगामा

जागरण टीम, चिंतपूर्णी/भरवाईं। चिंतपूर्णी पुलिस थाना के एक कर्मचारी और डूहल बंगवालां पंचायत की महिला प्रधान के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक युवती के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डूहल बंगवालां पंचायत की महिला प्रधान वीरवार को प्रेम चंद शर्मा द्वारा दी गई एक शिकायत की सुनवाई के लिए पंचायत के रेही गांव में पहुंची थीं।

शिकायत की प्रकृति को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चिंतपूर्णी पुलिस थाना की एक टीम भी उनके साथ उपस्थित थी। मौके पर पंचायत प्रधान और पुलिस कर्मी दोनों पक्षों को सुनकर मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास कर रहे थे।

इसी दौरान आरोप है कि एक पक्ष से संबंधित इसी गांव की युवती आशिमा शर्मा ने अचानक पंचायत प्रधान और पुलिस टीम के एक एएसआई के साथ बहस शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पहले तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले बैठी।

लिखित शिकायत में बताया गया है कि युवती पूरी तरह आक्रोशित हो गई और उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और गाली-गलौज करते हुए पंचायत प्रधान और पुलिस के एएसआई के साथ मारपीट भी की। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपित युवती ने पंचायत प्रधान और पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारे, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस को दर्ज करवाई गई शिकायत में कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से पलिस व पंचायत प्रतिनिधि के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची है। घटना के बाद चिंतपूर्णी पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत और प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।