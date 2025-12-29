Language
    ऊना: गगरेट सरिया फैक्ट्री में दिल दहला देने वाला हादसा, क्रेन पलटने से दो मजदूरों की मौत; तीन घायल

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    गगरेट की एक सरिया इंडस्ट्री में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। स्क्रैप उठाने वाली क्रेन ...और पढ़ें

    Hero Image

    गगरेट की सरिया इंडस्ट्री में बड़ा हादसा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गगरेट। गगरेट क्षेत्र की एक सरिया इंडस्ट्री में सोमवार सुबह करीब दस बजे हुए दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उद्योग परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

    घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को सिविल अस्पताल गगरेट लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, तीन अन्य मजदूरों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया।

    हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी अम्ब पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

    सूत्रों के अनुसार इंडस्ट्री में स्क्रैप उठाने के लिए लगी क्रेन अचानक पलट गई, जिससे उस पर लदी भारी स्क्रैप मजदूरों पर गिर गई। इस हादसे में पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से दो की उपचार से पहले ही मौत हो गई।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा उद्योग प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। घायलों का उपचार ऊना के क्षेत्रीय हस्पताल में चल रहा है ।