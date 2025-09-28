ऊना में जमीनी विवाद में सगे भाई बने एक दूसरे के दुश्मन, लोहे की पाइप से फाड़ दिया सिर

Himachal Pradesh Una News ऊना हिमाचल प्रदेश के रपोह मुचलियां गांव में जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में मारपीट हो गई। एक भाई ने दूसरे पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। Himachal Pradesh Una News, हिमाचल प्रदेश में जमीन विवाद में भतीजे द्वारा चाचा की हत्या के बाद अब दो भाई जायदाद के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। पुलिस थाना अंब के तहत रपोह मुचलियां गांव में जमीनी विवाद के कारण दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें