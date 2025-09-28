ऊना में जमीनी विवाद में सगे भाई बने एक दूसरे के दुश्मन, लोहे की पाइप से फाड़ दिया सिर
Himachal Pradesh Una News ऊना हिमाचल प्रदेश के रपोह मुचलियां गांव में जमीनी विवाद के चलते दो भाइयों में मारपीट हो गई। एक भाई ने दूसरे पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। Himachal Pradesh Una News, हिमाचल प्रदेश में जमीन विवाद में भतीजे द्वारा चाचा की हत्या के बाद अब दो भाई जायदाद के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। पुलिस थाना अंब के तहत रपोह मुचलियां गांव में जमीनी विवाद के कारण दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई।
घटना में एक भाई ने दूसरे पर लोहे की पाइप से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कार दी है।
जानकारी के अनुसार राज कुमार पुत्र स्वर्गीय ज्ञान चंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार को उसका अपने भाई के साथ जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर तैश में आकर उसके आरोपित भाई ने लोहे की पाइप से तीन-चार बार हमला कर दिया।
भाई का सिर फाड़ दिया
हमले में राजकुमार के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसका सिर फट गया। जिस कारण उसे प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब लाया गया।
पुलिस ने आरोपित भाई के खिलाफ किया मामला दर्ज
डीएसपी अंब डा. वसुधा सूद कहा कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित भाई के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
