हिमाचल: ऊना में जमीनी विवाद में पोता बना दादा का दुश्मन, दराट से किया जानलेवा हमला

संवाद सूत्र, भरवाईं (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमीन के लिए एक पोते ने अपने दादा पर दराट से हमला कर दिया। चिंतपूर्णी पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। जिसमें एक बुजुर्ग को उसके पोते और भतीजे द्वारा पीटने का मामला सामने आया है।



शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह पुत्र संध्या दास निवासी वार्ड न 3 गांव बधमाणा उम्र 56 साल ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें उसने अपने पोते अनिश कुमार पुत्र इकवाल सिंह और भतीजे दिनेश कुमार पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी वार्ड न 3 गांव बधमाणा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।



शिकायतकर्ता ने बताया है कि वह एक चालक है। उसका अपने भतीजे दिनेश कुमार व पोते अनिश कुमार के साथ काफी समय से जमीनी विवाद चला हुआ है। जिस पर कई बार आपस में थाना से समझौते हुआ है।