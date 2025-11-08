Language
    हिमाचल: ऊना में जमीनी विवाद में पोता बना दादा का दुश्मन, दराट से किया जानलेवा हमला

    By Neeraj Kumari Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ज़मीनी विवाद के कारण एक पोते ने अपने दादा पर दराट से हमला कर दिया। आरोपी और दादा के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हमले में घायल दादा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने पोते के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    ऊना में पोते ने दादा पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, भरवाईं (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमीन के लिए एक पोते ने अपने दादा पर दराट से हमला कर दिया। चिंतपूर्णी पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। जिसमें एक बुजुर्ग को उसके पोते और भतीजे द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। 

    शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह पुत्र संध्या दास निवासी वार्ड न 3 गांव बधमाणा उम्र 56 साल ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें उसने अपने पोते अनिश कुमार पुत्र इकवाल सिंह और भतीजे दिनेश कुमार पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी वार्ड न 3 गांव बधमाणा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 

    शिकायतकर्ता ने बताया है कि वह एक चालक है। उसका अपने भतीजे दिनेश कुमार व पोते अनिश कुमार के साथ काफी समय से जमीनी विवाद चला हुआ है। जिस पर कई बार आपस में थाना से समझौते हुआ है।

    करवाई थी जमीन की निशानदेही 

    तीन नवंबर को दिनेश कुमार के बड़े भाई सूरम सिंह द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से जमीन की निशानदेही करवाई गई थी तथा उसके साथ उसने भी अपनी जमीन की पैमाइश करवाई थी।

    बाड़ लगाते वक्त पोते ने किया दराट से हमला

    5 नवंबर को पैमाइश के मुताबिक अपनी जमीन मे बाड़ लगा रहा था तो अनिश कुमार ने बाड़ लगाने से मना किया, इसके बाद दिनेश कुमार भी मौके पर आ गया और वह कहने लगा कि यह उनकी जमीन है। इतने में पोते अनिश कुमार ने अपने हाथ में पकड़े दराट से बायीं बाजू पर वार कर दिया। 

    पुलिस ने किया मामला दर्ज

    शिकायतकर्ता ने दोनों आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं शिकायत के आधार पर और मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पुष्टि एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने की।

