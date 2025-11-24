Language
    हिमाचल में लुटेरी दुल्हन गैंग से सावधान, कांगड़ा के बाद अब ऊना में ठगी; शादी के 14 दिन बाद सब लेकर फरार हो गई लड़की

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का गिरोह सक्रिय हो गया है। कांगड़ा के बाद ऊना में भी ठगी का मामला सामने आया है, जहाँ एक लड़की शादी के 14 दिन बाद घर से सारा सामान लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

    कांगड़ा के बाद अब जिला ऊना में शादी के नाम पर ठगी हुई है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण टीम, ऊना। हिमाचल प्रदेश में लुटेरी दुल्हन गैंग सक्रिय हो गई है। जिला कांगड़ा के बाद अब ऊना में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इससे पहले जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां व तंगरोटी में दो मामले सामने आए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया। अब ऊना में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। 

    जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गई। पीड़ित युवक ने इसे संगठित गिरोह का कारनामा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।

    बरेली की युवती से हुई थी शादी

    विनय कुमार निवासी थानाकलां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी नौ नवंबर 2025 को कशिश नाम की युवती से हुई थी जो मूल रूप से रत्नपुरी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली है।

    शादी करवाने की एवज में बिचौलिये ने लिए थे 1.60 लाख रुपये

    विनय का आरोप है कि शादी करवाने वाले सुरेंद्र मोहन उर्फ शैंटी और उसके सहयोगियों ने उससे 1.60 लाख रुपये वसूल किए। 22 नवंबर को रात सवा आठ बजे पत्नी घर से 50,000 रुपये व सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई।

    शादी में थे कई संदिग्ध लोग

    पीड़ित ने बताया कि शादी के दौरान लड़की पक्ष के साथ कई संदिग्ध लोग थे, जिनके नाम उसने पुलिस को सौंप दिए हैं। इनमें इस्माईल, रोहित, अनूप, सोहन सिंह सरदार सहित कई अन्य व्यक्ति शामिल हैं। 

    यह भी पढ़ें: फर्जी शादी गिरोह: पंजाब से 2 लाख रुपये में उपलब्ध करवाते थे दुल्हन, हिमाचल में अब तक कितने लोगों से की ठगी? 

    गिरोह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए

    विनय ने आशंका जताई है कि यह समूह पहले भी ऐसे मामलों में संलिप्त हो सकता है। उसने पुलिस से गुहार लगाई है कि इस गिरोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा उसकी पत्नी व संबंधित सभी आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने कहा कि शिकायत पत्र आया है, कार्रवाई की जाएगी।