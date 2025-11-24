हिमाचल में लुटेरी दुल्हन गैंग से सावधान, कांगड़ा के बाद अब ऊना में ठगी; शादी के 14 दिन बाद सब लेकर फरार हो गई लड़की

जागरण टीम, ऊना। हिमाचल प्रदेश में लुटेरी दुल्हन गैंग सक्रिय हो गई है। जिला कांगड़ा के बाद अब ऊना में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इससे पहले जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां व तंगरोटी में दो मामले सामने आए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया। अब ऊना में भी इसी तरह का मामला सामने आया है।

जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गई। पीड़ित युवक ने इसे संगठित गिरोह का कारनामा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बरेली की युवती से हुई थी शादी विनय कुमार निवासी थानाकलां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी नौ नवंबर 2025 को कशिश नाम की युवती से हुई थी जो मूल रूप से रत्नपुरी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) की रहने वाली है।

शादी करवाने की एवज में बिचौलिये ने लिए थे 1.60 लाख रुपये विनय का आरोप है कि शादी करवाने वाले सुरेंद्र मोहन उर्फ शैंटी और उसके सहयोगियों ने उससे 1.60 लाख रुपये वसूल किए। 22 नवंबर को रात सवा आठ बजे पत्नी घर से 50,000 रुपये व सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई।