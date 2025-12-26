ऊना में घनी धुंध ने बढ़ाई मुश्किलें, दोपहर की धूप से मिली राहत; ट्रेनों की रफ्तार भी रही सुस्त

कई स्थानों पर वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा, वहीं सुबह के समय दफ्तर, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकलने वालों की दिक्कतें बढ़ गईं। हालांकि दोपहर बाद धूप निकलने से मौसम साफ हुआ और लोगों को राहत मिली।

दृश्यता बेहद कम होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित संपर्क मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए।

जागरण संवाददाता, ऊना। शुक्रवार सुबह ऊना जिला घनी धुंध की चपेट में रहा, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

मौसम के असर से रेल यातायात भी प्रभावित रहा। दिल्ली से संचालित हिमाचल एक्सप्रेस शुक्रवार को अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची।

यह ट्रेन ऊना में करीब 1 घंटा 34 मिनट जबकि दौलतपुर में 1 घंटा 15 मिनट की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी।

इसी तरह आधुनिक और तेज रफ्तार मानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी अपने तय समय से करीब एक घंटा देरी से पहुंची।

यात्रियों का कहना है कि धुंध और कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित रही।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय धुंध की स्थिति बनी रह सकती है।

प्रशासन और यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, धीमी गति से वाहन चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।