    'दीनदयाल उपाध्याय के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही मोदी सरकार', ऊना में बोले MLA बिक्रम ठाकुर

    By Neeraj Kumari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:02 PM (IST)

    ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित एक संगोष्ठी में विधायक बिक्रम ठाकुर ने उनके विचारों को समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि वे दीनदयाल जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। ठाकुर ने जीएसटी दरों पर भी बात की और छात्राओं से दीनदयाल जी के विचारों को अपनाने का आग्रह किया।

    मोदी सरकार के 11 वर्ष स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम :बिक्रम ठाकुर (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, ऊना। पंडित दीनदयाल जी का विचार समाज और राष्ट्र का दर्शन है। जिसका दर्शन वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जन कल्याण नीतियों के माध्यम से धरातल पर मूर्त देने का सफल प्रयास कर रहे हैं। यह बात

    पूर्व मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में बीएड कालेज समूरकलां के में आयोजित संगोष्ठी के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का चिंतन स्पष्ट है कि समाज का हरेक वर्ग की तरक्की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के ध्येय से ही संभव होगी।

    उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय आत्मनिर्भर बने जो सीधे तौर पर राष्ट्र क़ो आर्थिक विकास की ओर ले जाए। उन्होंने उपस्थित छात्राओं क़ो दीनदयाल जी के मूल विचारों क़ो आत्मसात करने पर बल दिया।

    बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस सेवा पखवाड़ा में भाजपा समाज के सभी वर्गो मे जाकर अपने विचार का प्रसार करने में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां मोदी सरकार ने जीएसटी की चार दरों से दो दरों मे कर आज उपभोक्ता को लाभ देने का कार्य किया वहीं प्रदेश की सुक्खु सरकार ने अतिरिक्त माल कर बढ़ाकर प्रदेश वासियों पर आर्थिक बोझ डालकर जीएसटी लाभ क़ो कमजोर करने का कुकृत किया है।

    जोकि प्रदेश के लोगों से धोखा है। हिमाचल की जनता ऐसे कांग्रेस सरकार के निर्णयों के विरोध में जल्द और उपयुक्त समय पर माकूल जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने कालेज परिसर में छात्राओं के साथ मिलकर पौधरोपण भी किया।

    उनके साथ इस कार्यक्रम में सेवा पखवाड़ा संसदीय संयोजक एवं प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा, प्रदेश मीडिया सह संयोजक राज कुमार पठानिया, जिला भाजपा महामंत्री लखबीर लक्की, संस्थान के प्रबंधक निर्मल ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर लाल, देवेंर कौशल, राहुल शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, रुपन्द्र देहल, कमलनयन उपस्थित रहे।