'दीनदयाल उपाध्याय के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही मोदी सरकार', ऊना में बोले MLA बिक्रम ठाकुर

ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित एक संगोष्ठी में विधायक बिक्रम ठाकुर ने उनके विचारों को समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि वे दीनदयाल जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। ठाकुर ने जीएसटी दरों पर भी बात की और छात्राओं से दीनदयाल जी के विचारों को अपनाने का आग्रह किया।

जागरण संवाददाता, ऊना। पंडित दीनदयाल जी का विचार समाज और राष्ट्र का दर्शन है। जिसका दर्शन वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जन कल्याण नीतियों के माध्यम से धरातल पर मूर्त देने का सफल प्रयास कर रहे हैं। यह बात

पूर्व मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में बीएड कालेज समूरकलां के में आयोजित संगोष्ठी के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का चिंतन स्पष्ट है कि समाज का हरेक वर्ग की तरक्की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के ध्येय से ही संभव होगी।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय आत्मनिर्भर बने जो सीधे तौर पर राष्ट्र क़ो आर्थिक विकास की ओर ले जाए। उन्होंने उपस्थित छात्राओं क़ो दीनदयाल जी के मूल विचारों क़ो आत्मसात करने पर बल दिया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस सेवा पखवाड़ा में भाजपा समाज के सभी वर्गो मे जाकर अपने विचार का प्रसार करने में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां मोदी सरकार ने जीएसटी की चार दरों से दो दरों मे कर आज उपभोक्ता को लाभ देने का कार्य किया वहीं प्रदेश की सुक्खु सरकार ने अतिरिक्त माल कर बढ़ाकर प्रदेश वासियों पर आर्थिक बोझ डालकर जीएसटी लाभ क़ो कमजोर करने का कुकृत किया है।