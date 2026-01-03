Language
    सोलन में दाड़लाघाट पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, दो तस्कर गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:08 AM (IST)

    दाड़लाघाट पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप

    जागरण संवाददाता, सोलन। सोलन में पुलिस थाना दाड़लाघाट की टीम ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक टाटा गुड्स कैरियर वाहन को कब्जे में लेकर दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 130 पेटी शराब बरामद की है।

    दाड़लाघाट पुलिस को बड़ी सफलता

    पुलिस के अनुसार, नए साल के पहले दिन थाना दाड़लाघाट की पुलिस टीम छामला क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि दो व्यक्ति एक टाटा गुड्स कैरियर वाहन नंबर HP-82A-4645 से भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे हैं।

    दोनों आरोपियों की हुई पहचान 

    सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नवगांव में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और नियमानुसार जांच की। वाहन में दो व्यक्ति सवार पाए गए, जिनकी पहचान राहुल पुत्र पवन कुमार (निवासी- गांव छपरोल, डाकघर गाग्गल, तहसील बल्ह, जिला मंडी) और अजय कुमार पुत्र गुरदियाल सिंह (निवासी- गांव कशारला, डाकघर रत्ती, तहसील बल्ह, जिला मंडी) के रूप में हुई।

    भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद

    वाहन की गहन तलाशी लेने पर गाड़ी से कुल 130 पेटियां शराब (1560 बोतलें) बरामद की गईं। इनमें 55 पेटियां अंग्रेजी शराब (660 बोतलें) तथा 75 पेटियां देसी शराब (900 बोतलें) शामिल हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से शराब के संबंध में वैध परमिट या लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

    दो आरोपियों को किया गया अरेस्ट

    पुलिस थाना दाड़लाघाट में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम एवं धारा 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद मामले में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया है। दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।