सोलन में हवाई फायर के बाद घर से देसी कट्टा बरामद, आरोपित के पास पहले भी पकड़ा गया था अवैध हथियार

जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हिमाचल प्रदेश में हथियारों का प्रचलन बढ़ने लगा है। वैध के साथ अवैध हथियार भी लोगों के पास पहुंचने लगे हैं। गत दिनों ऊना में युवक की गोली मार हत्या व सोलन में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर हवाई फायरिंग के बाद अवैध हथियार बरामद हुआ है।



जिला सोलन में यह अवैध हथियार पाया गया है। पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने शनिवार को दत्तोवाल गांव में अवैध हथियार के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।