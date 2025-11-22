Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोलन में हवाई फायर के बाद घर से देसी कट्टा बरामद, आरोपित के पास पहले भी पकड़ा गया था अवैध हथियार

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:15 PM (IST)

    सोलन में पुलिस ने एक व्यक्ति को हवाई फायर करने के बाद गिरफ्तार किया और उसके घर से एक देसी कट्टा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पहले भी अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का किसी आपराधिक गिरोह से संबंध तो नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नालागढ़ में घर से देसी कट्टा बरामद किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हिमाचल प्रदेश में हथियारों का प्रचलन बढ़ने लगा है। वैध के साथ अवैध हथियार भी लोगों के पास पहुंचने लगे हैं। गत दिनों ऊना में युवक की गोली मार हत्या व सोलन में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर हवाई फायरिंग के बाद अवैध हथियार बरामद हुआ है।

    जिला सोलन में यह अवैध हथियार पाया गया है। पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने शनिवार को दत्तोवाल गांव में अवैध हथियार के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में दबिश देकर बरामद किया देसी कट्टा

    टीम ने नियमानुसार तलाशी अभियान चलाते हुए आरोपित गोविन्द शर्मा पुत्र छज्जू राम, निवासी दत्तोवाल के घर पर छापामारी की। छापामारी के दौरान आरोपित घर पर मौजूद नहीं था, जबकि उसकी पत्नी, माता और पिता मौजूद थे। घर की तलाशी लेते समय डबल बेड के दराज से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया।

    पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति का ही देसी कट्टा

    पूछताछ में आरोपित की पत्नी ने बताया कि यह कट्टा उसके पति गोविन्द शर्मा का ही है और इसके लिए कोई भी वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर क्यों लग गया लंबा जाम? वीकेंड पर परेशान हुए हजारों पर्यटक, पांच की जगह गुजर रहा था एक वाहन

    आर्म्स एक्ट में पहले भी हुआ है मामला दर्ज

    पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि आरोपित गोविन्द शर्मा पर पहले भी 21 मार्च को पुलिस थाना नालागढ़ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। अब दोबारा आरोपित के पास हथियार बरामद होने से पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: बोर्ड परीक्षा में आंसरशीट से छेड़छाड़, पेपर पर किसी ने लिख दिए गलत उत्तर; फॉरेंसिक जांच में खुलेंगे सभी राज 