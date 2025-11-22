Language
    हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर क्यों लग गया लंबा जाम? वीकेंड पर परेशान हुए हजारों पर्यटक, पांच की जगह गुजर रहा था एक वाहन

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के परवाणू बाईपास स्थित टोल प्लाजा पर वीकेंड के चलते लंबा जाम लग गया, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानी हुई। जाम का कारण एक ट्रक का खराब होना था, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई। सामान्य दिनों में जहाँ टोल से पाँच गाड़ियाँ एक साथ गुजरती हैं, वहीं जाम के कारण एक-एक करके गाड़ियाँ निकल रही थीं। फास्टैग सेवा बाधित होने से भी समस्या बढ़ गई।

    हिमाचल के एंट्री प्वाइंट परवाणू में लगा लंबा जाम। जागरण

    संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के एंट्री प्वाइंट परवाणू बाईपास में टोल प्लाजा पर शनिवार को वीकेंड पर लंबा जाम लग गया। इस कारण हिमाचल आ रहे हजारों पर्यटक परेशान हुए। यहां एक ट्रक खराब हो जाने से लंबा यातायात जाम लग गया। सप्ताहांत पर यहां वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग दोगुनी होती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। 

    कार में आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गए थे बूथ

    टोल पर यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए फास्टैग सेवा शुरू की गई थी लेकिन कुछ दिन पहले एक कार में आग लगने की घटना में टोल बैरियर के सभी बूथ क्षतिग्रस्त हो गए थे। 
    हाल ही में फास्टैग सेवा को बहाल किया गया है ताकि वाहनों को तेज़ी से निकाला जा सके। 

    पांच की जगह एक ही वाहन निकल पा रहा था

    शनिवार को ट्रक के टोल पार करते ही खराब हो जाने के बाद सड़क पर वाहनों की गति काफी धीमी हो गई। ट्रक के पास से केवल एक वाहन निकलने की जगह बची, जबकि सामान्य स्थिति में टोल से एक बार में पांच वाहन गुजरते हैं। इस कारण एक से अधिक लाइनें लग गईं और यातायात जाम बढ़ता गया। 

    वीकेंड पर 7 से 8 हजार वाहन गुजरते हैं टोल से

    हिमाचल में अन्य राज्यों से प्रतिदिन तीन से चार हजार वाहन इस टोल से गुजरते हैं जबकि छुट्टियों व सप्ताहांत में यह संख्या सात से आठ हजार तक हो जाती है।

    फास्टैग सेवा शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किया। ट्रक खराब होने के कारण यातायात जाम हुआ था। वाहनों को जल्द निकालने के लिए पूरी टीम सक्रिय है।
    -रोबिन संधू, प्रबंधक, टोल प्लाजा।

