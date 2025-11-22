हिमाचल के एंट्री प्वाइंट पर क्यों लग गया लंबा जाम? वीकेंड पर परेशान हुए हजारों पर्यटक, पांच की जगह गुजर रहा था एक वाहन

संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के एंट्री प्वाइंट परवाणू बाईपास में टोल प्लाजा पर शनिवार को वीकेंड पर लंबा जाम लग गया। इस कारण हिमाचल आ रहे हजारों पर्यटक परेशान हुए। यहां एक ट्रक खराब हो जाने से लंबा यातायात जाम लग गया। सप्ताहांत पर यहां वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग दोगुनी होती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार में आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गए थे बूथ टोल पर यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए फास्टैग सेवा शुरू की गई थी लेकिन कुछ दिन पहले एक कार में आग लगने की घटना में टोल बैरियर के सभी बूथ क्षतिग्रस्त हो गए थे।

हाल ही में फास्टैग सेवा को बहाल किया गया है ताकि वाहनों को तेज़ी से निकाला जा सके।

पांच की जगह एक ही वाहन निकल पा रहा था शनिवार को ट्रक के टोल पार करते ही खराब हो जाने के बाद सड़क पर वाहनों की गति काफी धीमी हो गई। ट्रक के पास से केवल एक वाहन निकलने की जगह बची, जबकि सामान्य स्थिति में टोल से एक बार में पांच वाहन गुजरते हैं। इस कारण एक से अधिक लाइनें लग गईं और यातायात जाम बढ़ता गया।