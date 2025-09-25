Language
    सोलन के नालागढ़ में साइबर ठगी का अनोखा जाल, पैन कार्ड हैक कर फर्जी GST से लूटे लाखों रुपये; शिकायत दर्ज

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:11 PM (IST)

    नालागढ़ में प्रदीप शर्मा नामक एक व्यक्ति के साथ पैन कार्ड के दुरुपयोग से धोखाधड़ी हुई है। उनके पैन नंबर का इस्तेमाल कर कई राज्यों में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए गए जिसके चलते उनके बैंक खाते से 2.95 लाख रुपये की कटौती की गई। शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

    सोलन में पैन कार्ड हैक कर फर्जी GST से लूटे लाखों रुपये (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, नालागढ़। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत एक नई तरह के फ्रॉड का मामला सामने आया है। पुलिस थाना नालागढ़ में प्रदीप शर्मा निवासी न्यू कॉलोनी दत्तोवाल तहसील नालागढ़ जिला सोलन ने पुलिस को बताया कि उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर उसके साथ धोखा हुआ है।ॉ

    उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि उनके पैन नंबर का दुरुपयोग कर कई राज्यों में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाए गए और उसके आधार पर उन पर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया दिखाकर बैंक खाते से राशि की वसूली की गई। प्रदीप शर्मा जो मूल रूप से बिलासपुर जिला हिमाचल के रहने वाले हैं, वर्तमान में दत्तोवाल नालागढ़ में रहते हैं, ने कहा कि वह वर्ष 1996 से निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

    उन्होंने बताया कि वह पिछले लगभग तीन दशकों से विभिन्न कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और कभी भी किसी प्रकार का व्यापार या कारोबारी गतिविधि नहीं की है। प्रदीप ने बताया कि मैं हैरान हूं जब मुझे पता चला कि मेरे पैन नंबर पर पांच फर्जी जीएसटीआईएन नंबर जारी हुए हैं और इनका दुर्पयोग किया जा रहा है। प्रदीप ने कहा कि इन जीएसटी रजिस्ट्रेशनों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है।

    प्रदीप ने बताया कि 22 सितंबर को एसबीआई बैंक से संदेश मिला कि कर विभाग की कार्रवाई के चलते उनका खाता होल्ड कर दिया गया है। नालागढ़ की रोपड़ रोड शाखा में जानकारी लेने पर पता चला कि उनके बचत खाते से 2,95,000 लाख रुपये काट लिए गए। यह कटौती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित राज्य कर कार्यालय, मावी कलां द्वारा जारी डिमांड लेटर के आधार पर की गई। डिप्टी कमिश्नर कर विभाग प्रशांत अवस्थी द्वारा 24 जून को जारी नोटिस में कुल 4.31 करोड़ की कर देनदारी दर्शाई गई थी।

    इस अप्रत्याशित आर्थिक नुकसान के बाद प्रदीप शर्मा ने तुरंत पुलिस थाना नालागढ़ का रुख किया और लिखित शिकायत दी। उन्होंने कहा कि वह एक वेतनभोगी वर्ग से आते हैं और व्यापार से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में खाते से 2.95 लाख रुपये की कटौती उनके लिए असहनीय वित्तीय नुकसान है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।