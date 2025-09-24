हिमाचल के 700 स्कूलों में होगा विद्यार्थियों का दक्षता टेस्ट, तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार होंगे छात्र

Himachal Pradesh Govt School हिमाचल प्रदेश के समग्र शिक्षा विभाग ने स्टेम प्रोजेक्ट के तहत 700 चयनित स्कूलों में प्रवीणता टेस्ट आयोजित किया। सोलन जिले के 59 स्कूलों के कक्षा छठी से 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। सफल छात्रों के लिए कोडिंग एआई और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर ऑनलाइन स्किल बूट कैंप लगेगा।

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के समग्र शिक्षा विभाग की ओर से स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथेमेटिक्स) पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित 700 स्कूलों में वीरवार को प्रवीणता टेस्ट आयोजित होगा। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें कक्षा छठी से 10वीं तक के सभी विद्यार्थी तथा 11वीं व 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के छात्र भाग लेंगे।

जिला सोलन में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 59 स्कूल शामिल किए गए हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की गणित व विज्ञान विषयों में निपुणता का आकलन करना है। सफल विद्यार्थियों के लिए लगेगा ऑनलाइन स्किल बूट कैंप परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के लिए 27 सितंबर से 15 दिन तक ऑनलाइन स्किल बूट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।