हिमाचल के एंट्री प्वाइंट परवाणू में Fastag सुविधा शुरू; एक दिन में दोबारा शुल्क का क्या होगा समाधान?
Parwanoo Fastag System हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में अब फास्टैग सुविधा शुरू हो गई है जिससे पर्यटकों को जाम से राहत मिलेगी। पहले मैनुअल टोल वसूली के कारण वीकेंड पर लंबा जाम लगता था। टोल मैनेजर के अनुसार फास्टैग से समय की बचत होगी और ट्रैफिक सुचारू रहेगा। 24 घंटे में दोबारा भुगतान न हो इसका समाधान भी खोजा जा रहा है।
संवाद सहयोगी, परवाणू (सोलन)। Parwanoo Fastag System, हिमाचल प्रदेश प्रवेश द्वार पर ट्रैफिक जाम की पुरानी समस्या से अब पर्यटकों को निजात मिलेगी। परवाणू एंट्री टोल बैरियर पर फास्ट टैग सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे वाहनों को अब लंबी पंक्तियों में लगने की परेशानी से राहत मिलेगी। पंजाब की एक फर्म द्वारा हाल ही में परवाणू टोल का संचालन शुरू किया गया था।
अब तक टोल शुल्क की मैनुअल वसूली के चलते सप्ताहांत में यहां अक्सर 2 किलोमीटर तक का जाम लग जाता था, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी।
टोल मैनेजर कुलवीर सिंह ने बताया कि गर्मियों और वीकेंड पर वाहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे में फास्टैग व्यवस्था से समय की बचत होगी और ट्रैफिक सुचारू रहेगा। उन्होंने कहा कि टोल पर चार लेन कार्यरत हैं, पर भीड़ के समय मशीनों से सड़क पर ही पर्चियां काटनी पड़ती थीं। फास्टैग शुरू होने से अब वाहन बिना रुके गुजर सकेंगे।
21 लाख रुपये फास्टैग सिस्टम के लिए दिए
टोल प्रबंधक रोबिन सिंह ने बताया कि टोल की कुल राशि का लगभग 1 प्रतिशत करीब 21 लाख रुपये फास्टैग सिस्टम लगाने के लिए आबकारी विभाग को जमा करवाया गया था। अब तकनीकी पहलुओं को देखते हुए इसे एंट्री टिकट सिस्टम से जोड़ा गया है, ताकि फास्टैग से पैसा कटने पर 24 घंटे की वैधता वाले टिकट में दोबारा कटौती न हो।
24 घंटे में दोबारा भुगतान न देना पड़े इसका समाधान ढूंढ रहा प्रबंधन
उन्होंने बताया कि फास्टैग व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग इस बात का समाधान ढूंढ रहा है कि एक बार भुगतान करने पर 24 घंटे के भीतर वाहन को दोबारा शुल्क न देना पड़े। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने फास्टैग सुविधा का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे परवाणू एंट्री पर लगने वाला घंटों का जाम काफी हद तक कम होगा और हिमाचल की यात्रा अब और सुविधाजनक बनेगी।
