    हिमाचल के 45 होटलों में पर्यटकों को मिलेगा डिस्काउंट, पर्यटन विकास निगम 20 से 40 प्रतिशत देगा ऑफर

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:55 PM (IST)

    Himachal Tourism Hotel Offer हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विंटर डिस्काउंट स्कीम शुरू की है। 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक कई होटलों में छूट मिलेगी। इस स्कीम का उद्देश्य मानसून में पर्यटन को हुए नुकसान की भरपाई करना है। कुछ होटलों को इस छूट से बाहर रखा गया है।

    हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में पर्यटकों को ऑफर मिलेगा।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Tourism Hotel Offer, पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने और ठहराव बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने शीतकालीन सीजन के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की है। निगम के महाप्रबंधक अनिल तनेजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक प्रदेशभर के पर्यटन निगम के होटलों में निर्धारित दरों पर छूट दी जाएगी।

    प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ की भयावह स्थिति के कारण मानसून सीजन के दौरान किसी भी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की आमद सबसे कम रही। राज्य में वर्ष 2023 के बाद से लगातार अब तक मानसून सीजन के दौरान पर्यटन गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होती आ रही हैं। 

    इन होटलों में नहीं होगी छूट

    जिला मंडी के रिवालसर टूरिस्ट इन, द स्पीति काजा, होटल चंपक चंबा, विलीज पार्क शिमला, होटल ममलेश्वर चिंडी, और होटल देवदार खज्जियार में कोई छूट नहीं मिलेगी। 

    होटल रेणुका और बुशहर रीजेंसी में पांच दिन नहीं मिलेगा ऑफर

    हालांकि रेणुका मेले (1-5 नवंबर) के दौरान होटल रेणुका में तथा लवी मेले (11-15 नवंबर) के दौरान होटल बुशहर रीजेंसी, रामपुर में छूट लागू नहीं होगी।

    इन होटलों में मिलेगी छूट

    • होटल, स्थान, छूट प्रतिशत
    1. होटल हमीर, हमीरपुर, 20 प्रतिशत
    2. द सुकेत, सुंदरनगर, 20 प्रतिशत
    3. होटल चांसल, रोहडू, 20 प्रतिशत
    4. होटल नूरपुर, नूरपुर, 20 प्रतिशत
    5. होटल इरावती, चंबा, 20 प्रतिशत
    6. होटल बाघल, दड़लाघाट, 20 प्रतिशत
    7. चिंतपूर्णी हाइट्स, भरवां, 30 प्रतिशत
    8. होटल जवालाजी, जवालामुखी, 20 प्रतशित
    9. होटल हिलटाप, स्वरघाट, 20 प्रतिशत
    10. होटल बुशहर रीजेंसी, रामपुर, (11-15 नवंबर को छूट नहीं)
    11. द कुनाल, धर्मशाला, 20 प्रतिशत
    12. होटल शिवालिक, परवाणू, 20 प्रतिशत
    13. होटल यमुना, पांवटा साहिब, 20 प्रतिशत
    14. लेक व्यू, बिलासपुर, 30 प्रतिशत
    15. होटल नेऊगल, पालमपुर, 30 प्रतिशत
    16. होटल हालीडे होम, शिमला, 25 प्रतिशत
    17. 19. कैम्पिंग साइट, पोंग डैम, 20 प्रतिशत
    18. होटल गिरीगंगा, खरापथर, 20 प्रतिशत
    19. होटल टी बड, पालमपुर, 30 प्रतिशत
    20. यात्री निवास, चामुंडा जी, 20 प्रतिशत
    21. होटल ओल्ड राज कामन, कसौली, 20 प्रतिशत
    22. होटल धौलाधार, धर्मशाला, 30 प्रतिशत
    23. होटल श्रीखंड, सराहन, 20 प्रतिशत
    24. होटल ऊहल, जोगिंद्रनगर, 20 प्रतिशत
    25. होटल भागसू, मैक्लोडगंज, 20 प्रतिशत
    26. होटल सरवरी, कुल्लू, 30 प्रतशित
    27. होटल पाइनवुड, बडोग, 40 प्रतिशत
    28. होटल न्यू राज कामन, कसौली, 20 प्रतिशत
    29. होटल पीटरहाफ, शिमला, 25 प्रतिशत
    30. होटल रेणुका, रेणुका जी, (1-5 नवंबर को छूट नहीं)
    31. होटल क्लब हाउस, मैक्लोडगंज, 20 प्रतिशत
    32. टूरिस्ट इन, राजगढ़, 20 प्रतिशत
    33. होटल गौरीकुंड, भरमौर, 20 प्रतिशत
    34. होटल चंद्रभागा, केलांग, 20 प्रतिशत
    35. होटल कुंजम, मनाली, 20 प्रतिशत
    36. होटल हातू, नारकंडा, 20 प्रतिशत
    37. पैलेस होटल, चायल, 40 प्रतिशत
    38. पैलेस होटल (एनेक्सी), चायल, 30 प्रतिशत
    39. द गोल्फ ग्लेड, नालदेहरा, 30 प्रतिशत
    40. होटल गीतांजलि, डलहौजी, 20 प्रतिशत
    41. होटल मेघदूत, क्यारीघाट, 20 प्रतिशत
    42. किन्नर कैलाश, कल्पा, कोई छूट नहीं
    43. होटल एप्पल ब्लासम, फागू, 20 प्रतिशत
    44. होटल मणिमहेश, डलहौजी, 40 प्रतिशत
    45. लाग हट्स, मनाली, 20 प्रतिशत

