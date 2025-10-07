हिमाचल के 45 होटलों में पर्यटकों को मिलेगा डिस्काउंट, पर्यटन विकास निगम 20 से 40 प्रतिशत देगा ऑफर

Himachal Tourism Hotel Offer हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विंटर डिस्काउंट स्कीम शुरू की है। 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक कई होटलों में छूट मिलेगी। इस स्कीम का उद्देश्य मानसून में पर्यटन को हुए नुकसान की भरपाई करना है। कुछ होटलों को इस छूट से बाहर रखा गया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Tourism Hotel Offer, पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने और ठहराव बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने शीतकालीन सीजन के लिए विशेष ऑफर की घोषणा की है। निगम के महाप्रबंधक अनिल तनेजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक प्रदेशभर के पर्यटन निगम के होटलों में निर्धारित दरों पर छूट दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें