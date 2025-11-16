Himachal: बघाट बैंक का डिफाल्टर फर्म ने नहीं चुकाया 3.49 करोड़ रुपये का लोन, पुलिस ने गारंटर भी किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सोलन। पुलिस ने बघाट बैंक से ऋण डिफाल्टर मामले में सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं (एआरसीएस) सोलन के कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट में कार्रवाई की है। अदालत ने 25 अक्टूबर को राजेश कुमार निवासी गांव सतोग डाकघर बजाशरा तहसील ठियोग जिला शिमला के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।



राजेश कुमार एम/एस सोलन हाईवेज फर्म का गारंटर था। इस फर्म ने बघाट बैंक सोलन से करोड़ों रुपये का ऋण लिया था, लेकिन निर्धारित अवधि में ऋण वापस न करने पर बैंक ने फर्म को डिफाल्टर घोषित कर दिया। ब्याज सहित देनदारी 3,49,26,957 रुपये बन चुकी है।



इस भारी-भरकम देनदारी को न चुकाने पर फर्म के विरुद्ध सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन की अदालत में ऋण रिकवरी का मामला चल रहा है।

कोर्ट ने पेश होने के लिए भेजे कई नोटिस कोर्ट ने राजेश कुमार को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भेजे, लेकिन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। अब सोलन पुलिस ने शनिवार को राजेश कुमार को उसके ठियोग क्षेत्र स्थित घर से गिरफ्तार किया। उसे सहायक पंजीयक सभाएं सोलन की अदालत में पेश किया जा रहा है।

22 लोग हैं डिफाल्टर घोषित बघाट बैंक सोलन से ऋण लेने वाले 22 लोगों को बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर रखा है, जिनके विरुद्ध ऋण वसूली के मामले चल रहे हैं। इन सभी को अदालत द्वारा कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन अधिकांश लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने 22 डिफाल्टरों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।