    हिमाचल: परवाणू में ट्रक और टैक्सी के बीच भिड़ंत में 7 लोग घायल, दो गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणू में एक ट्रक और टैक्सी की टक्कर में सात लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, बद्दी में एक मोटरसाइकिल की टक्कर से स्कूटी चालक घायल हो गया, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    परवाणू में ट्रक की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुई टैक्सी। जागरण

    जागरण टीम, परवाणू/बद्दी (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में सात लोग घायल हो गए। परवाणू में शिवालिक होटल के पास सोमवार सुबह ट्रक और टैक्सी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा बेहद भयानक था, ट्रक की टक्कर से टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। 

    ओवरटेक करते चपेट में ली टैक्सी 

    टैक्सी कालका से परवाणू जा रही थी, इस दौरान परवाणू से कालका की ओर तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक शिवालिक होटल के पास ओवरटेक करते टैक्सी को चपेट में ले लिया। इससे टैक्सी सवार सात लोग घायल हो गए। 

    दो गंभीर रूप से घायल पीजीआई चंडीगढ़ रेफर

    घायलों को एंबुलेंस से परवाणू ईएसआइ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर लोगों को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया। एसपी गौरव सिंह ने कहा कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    बाइक की टक्कर से स्कूटी चालक घायल

    उधर, बद्दी में आइएनई हेल्थ केयर के समीप रविवार को मोटरसाइकिल की टक्कर से स्कूटी सवार घायल हो गया। घायल की पहचान गौरव मेहता निवासी गांव व डाकघर फतेहपुर तहसील खरड़ जिला एसएएस नगर मोहाली (पंजाब) के  रूप में हुई है। मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बद्दी पहुंचाया। पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध पुलिस थाना बद्दी में मामला दर्ज कर लिया है।

