हिमाचल: परवाणू में ट्रक और टैक्सी के बीच भिड़ंत में 7 लोग घायल, दो गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर

जागरण टीम, परवाणू/बद्दी (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में सात लोग घायल हो गए। परवाणू में शिवालिक होटल के पास सोमवार सुबह ट्रक और टैक्सी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा बेहद भयानक था, ट्रक की टक्कर से टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

ओवरटेक करते चपेट में ली टैक्सी टैक्सी कालका से परवाणू जा रही थी, इस दौरान परवाणू से कालका की ओर तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक शिवालिक होटल के पास ओवरटेक करते टैक्सी को चपेट में ले लिया। इससे टैक्सी सवार सात लोग घायल हो गए।