शिमला: जंगल में बकरियां चरा रहे युवक को शिकार समझकर चला दी गोली, पुलिस ने तीन शिकारी किए गिरफ्तार

संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहड़ू के धमवानी जंगल में बकरियां चराने गए एक युवक को शिकारियों की बंदूक से निकली गोली लग गई।



गोली लगने के कारण युवक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए आइजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में रोहड़ू थाना में मामला दर्ज कर लिया है।



गोली चलाने वाले तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से बंदूक एवं कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपितों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

कडीवन निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 53 वर्षीय मीना राम पुत्र स्व. नाकु राम, निवासी गांव व डाकघर कडीवन तहसील टिक्कर जिला शिमला के बयान पर शिकार से संबंधित गोलीबारी की घटना के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

शाम पौने पांच बजे की घटना शिकायतकर्ता ने कहा कि 9 नवंबर को शाम करीब 4:45 बजे, उन्हें गांव कडीवन के थिस्सू राम का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि लक्की पुत्र थाला राम, निवासी गांव कडीवन तहसील टिक्कर जिला शिमला, धामवानी जंगल में बकरियां चराते समय कुछ शिकारियों द्वारा चलाई गई बंदूक की गोली के कारण घायल हो गया।