Himachal News: ट्रक में पीछे आलू की बाेरियां और आगे थे 12 गौवंश, 10 मिले मृत; दीवाली की रात गौरक्षा दल ने पकड़े

जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। दीपावली की रात जिला सोलन की पंचायत बाहा, किनरी क्षेत्र में गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार इस ट्रक में कुल 12 गोवंश थे, जिनमें से दम घुटने के कारण 10 की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 जीवित पाए गए हैं।

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हैरानी की बात यह है कि ट्रक में सबसे पीछे आलू की बोरियां भरी हुई थी, ताकि वह किसी को भी चकमा देकर निकल सकें, लेकिन तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रक सड़क किनारे खड़ा हो गया और गौरक्षा दल की नजरों में यह ट्रक आ गया, जिससे यह खुलासा हो पाया।

विदित हो कि दीपावली के दिन घटना की सूचना मिलते ही गौ रक्षा दल की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचित किया। सोमवार सुबह मृत गोवंश का पोस्टमार्टम लगभग 12 बजे करवाया गया। ट्रक में मौजूद तस्कर मौके से भाग निकले हैं।

गौरक्षा दल ने ट्रक की जांच की गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीडी राणा ने बताया कि उनकी टीम के सदस्य सोलन जिला के रोहित कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस ट्रक की तहकीकात करने की हिम्मत जुटाई ओर दो बेजुबानों की जान बचाई और साथ ही इस तस्करी का नेटवर्क तोड़ने में सहायता की।

तिरपाल हटाई तो बेहद भयावह था अंदर का नजारा डीडी राणा ने बताया कि यह ट्रक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाया जा रहा था और माफिया इसे मनाली होते हुए श्रीनगर तक ले जाने की योजना में थे। उन्होंने कहा कि दीपावली से एक दिन पहले यह ट्रक जोघों के पास खराब हो गया था। जब टीम ने मौके पर जाकर ट्रक की तिरपाल हटाई, तो ऊपरी हिस्से में आलू रखे हुए थे और नीचे गोवंश को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था।

यूपी के तस्कर अपनाते हैं यही तरीका उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से आने वाले अधिकतर ट्रकों में इसी प्रकार का तरीका अपनाया जाता है, ऊपर सब्जियों या फलों का लोड दिखाकर नीचे गऊ वंशों को छिपा दिया जाता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने और हरियाणा व पंजाब बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की मांग की।

ये गौभक्त रहे मौके पर इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डीडी राणा, प्रदेश अध्यक्ष विनोद पंवार, संगठन मंत्री प्रदीप ठाकुर, चेयरमैन लकी, जिला संयोजक बजरंग दल मोहित ठाकुर, रोहित कुमार (महा सचिव सोलन), टीम लीडर संजू बाबा, युवराज, दीपि, अमित शर्मा, पीन्दी, अनिल कुमार, मुकुल बसी, सतीश कुमार, सुखवीर राणा, चतर सिंह सहित सैंकड़ों गौभक्त मौजूद रहे।