Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Himachal News: ट्रक में पीछे आलू की बाेरियां और आगे थे 12 गौवंश, 10 मिले मृत; दीवाली की रात गौरक्षा दल ने पकड़े

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सोलन में दीपावली की रात गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में 12 गोवंश थे, जिनमें से 10 की दम घुटने से मौत हो गई। गौरक्षा दल ने ट्रक को पकड़ा, जिसमें आलू की बोरियों के नीचे गोवंश छिपाए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक टीम को सहारनपुर भेजा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गौरक्षा दल के सदस्यों ने गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा, ट्रक की नंबर प्लेट व गौवंश काे मिट्टी में दबाते हुए।

    जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। दीपावली की रात जिला सोलन की पंचायत बाहा, किनरी क्षेत्र में गोवंश से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार इस ट्रक में कुल 12 गोवंश थे, जिनमें से दम घुटने के कारण 10 की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 जीवित पाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हैरानी की बात यह है कि ट्रक में सबसे पीछे आलू की बोरियां भरी हुई थी, ताकि वह किसी को भी चकमा देकर निकल सकें, लेकिन तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रक सड़क किनारे खड़ा हो गया और गौरक्षा दल की नजरों में यह ट्रक आ गया, जिससे यह खुलासा हो पाया।

    विदित हो कि दीपावली के दिन घटना की सूचना मिलते ही गौ रक्षा दल की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचित किया। सोमवार सुबह मृत गोवंश का पोस्टमार्टम लगभग 12 बजे करवाया गया। ट्रक में मौजूद तस्कर मौके से भाग निकले हैं। 

    गौरक्षा दल ने ट्रक की जांच की

    गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीडी राणा ने बताया कि उनकी टीम के सदस्य सोलन जिला के रोहित कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस ट्रक की तहकीकात करने की हिम्मत जुटाई ओर दो बेजुबानों की जान बचाई और साथ ही इस तस्करी का नेटवर्क तोड़ने में सहायता की।

    तिरपाल हटाई तो बेहद भयावह था अंदर का नजारा

    डीडी राणा ने बताया कि यह ट्रक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाया जा रहा था और माफिया इसे मनाली होते हुए श्रीनगर तक ले जाने की योजना में थे। उन्होंने कहा कि दीपावली से एक दिन पहले यह ट्रक जोघों के पास खराब हो गया था। जब टीम ने मौके पर जाकर ट्रक की तिरपाल हटाई, तो ऊपरी हिस्से में आलू रखे हुए थे और नीचे गोवंश को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था।

    यूपी के तस्कर अपनाते हैं यही तरीका

    उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से आने वाले अधिकतर ट्रकों में इसी प्रकार का तरीका अपनाया जाता है, ऊपर सब्जियों या फलों का लोड दिखाकर नीचे गऊ वंशों को छिपा दिया जाता है। उन्होंने सरकार से इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने और हरियाणा व पंजाब बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की मांग की।

    यह भी पढ़ें: Himachal News: पंचायत प्रधान ने तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म

    काऊ सेस के नाम पर करोड़ों वसूले पर व्यवस्था नहीं

    राणा ने कहा कि सरकार काऊ सेस के नाम पर करोड़ों रुपये वसूल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गौ तस्करी और गौ हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार दोनों से आग्रह किया कि बॉर्डर इलाकों में कड़े चेकपोस्ट व स्कैनिंग सिस्टम लगाए जाएं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके।

    ये गौभक्त रहे मौके पर 

    इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डीडी राणा, प्रदेश अध्यक्ष विनोद पंवार, संगठन मंत्री प्रदीप ठाकुर, चेयरमैन लकी, जिला संयोजक बजरंग दल मोहित ठाकुर, रोहित कुमार (महा सचिव सोलन), टीम लीडर संजू बाबा, युवराज, दीपि, अमित शर्मा, पीन्दी, अनिल कुमार, मुकुल बसी, सतीश कुमार, सुखवीर राणा, चतर सिंह सहित सैंकड़ों गौभक्त मौजूद रहे।

    सहारनपुर भेजी पुलिस टीम

    बीबीएन पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। एक टीम को सहारनपुर भेजा गया है, ताकि ट्रक के चालक व मालिक से इसके बारे में पूछताछ की जा सके।