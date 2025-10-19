हिमाचल: बघाट बैंक के 12 डिफाल्टरों को गिरफ्तार करने का आदेश, चार गाड़ियां भी जब्त करने को कहा; वसूलनी है मोटी रकम

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में बघाट अर्बन सहकारी बैंक के डिफाल्ट मामले में असिस्टेंट रजिस्ट्रार को आपरेटिव सोसायटी (एआरसीएस) ने 12 डिफाल्टरों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं।



चार ऐसे डिफाल्टरों की गाड़ियों को जब्त करने के आदेश भी दिए हैं, जिनकी गाड़ियां बैंक ने फाइनांस की थीं। इनसे बैंक ने लगभग 30 करोड़ रुपये वसूलने हैं। इसे लेकर एआरसीएस ने सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह को लिखित में सूचित किया है।

499 डिफाल्टर हैं बैंक के बैंक के कुल 499 डिफाल्टर हैं। इनमें से 147 मामले एआरसीएस की अदालत में रिकवरी के लिए भेजे गए थे। बैंक की ओर से चेयरमैन अरुण शर्मा की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल आरसीएस शिमला में गया था और वहां डिफाल्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। इस आग्रह के बाद ही एआरसीएस ने गिरफ्तारी और जब्ती के आदेश जारी किए।

आरबीआइ ने 10,000 रुपये से अधिक की निकासी पर लगा दी थी रोक हाल ही में आरबीआइ ने भी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये से अधिक की निकासी पर छह महीने के लिए रोक लगा दी थी। इस कारण बैंक के लगभग 80 हजार खाताधारक अपनी जमा राशि निकालने में असमर्थ रहे।