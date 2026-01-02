आतंकी हमला या कोई और वजह? सोलन पुलिस स्टेशन के पास हुए धमाके पर क्या बोले सीएम सुक्खू?

डिजिटल डेस्क, सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास हुए जोरदार धमाके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना में किसी भी आतंकी गतिविधी के शामिल होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

सीएम का आतंकी घटना से इनकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें किसी बड़े बम या आतंकवादी घटना का कोई सवाल नहीं है। इस घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह धमाका गैस या किसी और वजह से हो सकता है, क्योंकि धमाका उस जगह हुआ जहां कबाड़ रखा था।

FSL टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत बद्दी के पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान के अनुसार, धमाका गुरुवार सुबह करीब 9:40 बजे नालागढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन रूम प्री-प्राइमरी सेक्शन के पास है, और धमाका उसी इलाके में हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर गया था। हमारी FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं।