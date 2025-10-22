हिमाचल: औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में दीवाली की रात गंभीर स्थिति में पहुंचा AQI, दम घुटने जैसी थी नौबत; दिल्ली से खराब थी हालत
दिवाली की रात हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की हवा जहरीली हो गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 456 तक पहुँच गया, जो दिल्ली से भी अधिक था। हालाँकि, अगले दिन यह घटकर 180 हो गया। पिछले साल दिवाली पर AQI 196 था। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक इकाइयाँ, फोरलेन निर्माण, ट्रैफिक और पटाखे थे।
जागरण संवाददाता, सोलन। दीवाली से पहले संतोषजनक रहने वाली हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी बद्दी की हवा दीवाली की रात जहरीली हो गई। सोमवार रात लगभग 10 बजे यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 456 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। रात को यह दिल्ली से भी ज्यादा था।
यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि मंगलवार शाम चार बजे तक यह स्तर घटकर 180 पर आ गया, जो मध्यम श्रेणी में गिना जाता है।
पिछले वर्ष 196 किया गया था दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष दीवाली के दौरान बद्दी का एक्यूआइ 196 दर्ज किया था, जबकि इस बार 180। यानी औसतन प्रदूषण स्तर थोड़ा कम रहा, लेकिन दीवाली की रात अस्थायी रूप से हवा बेहद दूषित हो गई।
अब दिल्ली से बेहतर बद्दी की हवा
देश की राजधानी दिल्ली का औसत एक्यूआइ इस बार 345 तक पहुंचा, जबकि बद्दी का फिलहाल यह स्तर 180 रहा। बद्दी प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाले और प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार है।
यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, जिनसे नियमित रूप से उत्सर्जित धुआं और कचरा वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
दीवाली की रात भयावह रही स्थिति
इसके अलावा फोरलेन निर्माण कार्य, भारी वाहनों का दबाव और बढ़ता ट्रैफिक भी प्रदूषण को बढ़ा रहा है। दीवाली की रात इस स्थिति को पटाखों ने और भयावह बना दिया।
इस कारण रात को 456 पहुंच एक्यूआई
विशेषज्ञों के अनुसार रात के समय तापमान में गिरावट और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ऊपर नहीं जा पाते, जिससे वायु में जहरीली गैसों की परत बन जाती है। यही कारण रहा कि रात 10 बजे के आसपास एक्यूआइ 456 तक पहुंच गया।
20 अक्टूबर को 280 था एक्यूआई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 20 अक्टूबर को बद्दी शहर में 280 एक्यूआइ दर्ज किया गया था। इसी दिन दिल्ली में यह 345 था। अगले दिन 21 अक्टूबर को सामान्य रिपोर्ट में बद्दी शहर का एक्यूआइ 180 पहुंच गया जबकि सुबह के समय इस दिन भी 338 दर्ज किया गया।
एक्यूआई का मापदंड
- 0-50 अच्छा
- 51-100 संतोषजनक
- 101-200 मध्यम
- 201-300 खराब
- 301-400 बहुत खराब
- 400 से अधिक गंभीर
