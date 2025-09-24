सोलन में 17 साल की छात्रा ने क्लास में फंदा लगाकर दी जान, लद्दाख की रहने वाली थी मृतका

सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि चिन्मय स्कूल नौणी की एक छात्रा को फंदा लगाने के बाद लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका की पहचान युटोन के रूप में हुई जो लद्दाख की रहने वाली थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह लंबे समय से पैर दर्द और पढ़ाई के दबाव में थी।

जागरण संवाददाता, सोलन। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से पुलिस थाना सदर को सूचना मिली कि चिन्मय स्कूल नौणी की एक छात्रा को फंदा लगाने के बाद उपचार हेतु लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मृतका की पहचान 17 वर्षीय युटोन पुत्री रिन्चन कुंगा निवासी शक्ति, खारी तहसील व जिला लद्दाख के रूप में हुई।

पुलिस निरीक्षण में मृतका के गले पर फंदे के निशान के अलावा अन्य चोट के कोई चिन्ह नहीं पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह चिन्मय स्कूल में जमा एक की छात्रा थी और लंबे समय से पैर दर्द व पढ़ाई के दबाव के चलते मानसिक तनाव में रहती थी। घटना से एक दिन पहले उसने अपने पिता से फोन पर रोते हुए बात भी की थी।

23 सितम्बर की सुबह जब सहपाठी क्लास में चले गए, तो उसने कमरे में अकेले स्टॉल से फंदा लगा लिया। सुबह करीब 9 बजे सफाई कर्मचारी ने उसे फंदे से झूलते देखा और स्कूल प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया।

जांच के दौरान मौके से लद्दाखी भाषा में लिखा एक हस्तलिखित नोट बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। फंदे के लिए इस्तेमाल स्टॉल व स्कूल बेल्ट को कब्जे में लिया गया है। मौके का निरीक्षण एसएफएसएल टीम से भी करवाया गया।