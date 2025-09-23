यमुना में दो सगे भाइयों सहित तीन डूबे, नहाने गए युवक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में मंगलवार को यमुना नदी में तीन युवक डूब गए। ये युवक देवता की पालकी के साथ लौट रहे थे और यमुना घाट पर स्नान करते समय नदी के तेज बहाव में बह गए। पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य जारी है।

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में मंगलवार को तीन युवक यमुना नदी के तेज बहाव में डूब गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों समेत रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये युवक देवता की पालकी के साथ उत्तराखंड की तरफ से लौट रहे थे। पांवटा साहिब पहुंचने के बाद यमुना घाट पर इनमें से एक युवक नदी में स्नान करने उतरा था। जैसे ही युवक पानी में डूबने लगा तो दो अन्य युवक उसे बचाने नदी में उतरे और नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई। इस बीच रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों की टीम भी नदी में उतारी गई है। इन तीन युवकों की पहचान अमित पुत्र जोगी राम (23), कमलेश पुत्र प्रेम सिंह (22) और रजनीश पुत्र प्रेम सिंह (20) के तौर पर हुई है।