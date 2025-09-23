त्रिलोकपुर: नवरात्रि पर श्री बाला सुंदरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, दो दिन में आए 31 हजार श्रद्धालु; 13 लाख चढ़ावा

त्रिलोकपुर में दूसरे नवरात्रि पर महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर में 13220 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और 13 लाख 68 हजार 870 रुपए भेंट किए। दो दिनों में 31 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने 28 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर सुबह 400 बजे से रात 1000 बजे तक खुला रहता है। श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी शौचालय पार्किंग और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई है।

जागरण संवाददाता, नाहन। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अश्विन नवरात्रि के दूसरे दिन 13 लाख 220 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इन भक्तों ने माता को 13 लाख 68 हजार 870 रुपए भेंट किए।

एसडीएम नाहन एवं मंदिर न्यास के संयुक्त आयुक्त राजीव संख्या ने बताया कि त्रिलोकपुर मंदिर सुबह 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक भक्तों को माता के दर्शनों के लिए खोला जाता है। सोमवार तथा मंगलवार को सुबह 4:00 से रात तक श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे।